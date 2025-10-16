聴覚障害があり「筆談ホステス」の著書で知られる元東京都議の斉藤里恵氏（４１）が、最新ショットを披露した。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し「“安心して、自分らしくいられる空間”が、厚木にオープンしました！親友であり、家族ぐるみで大切にお付き合いしている橋本じゅりが、想いを込めて立ち上げた場所です」と、友人の自立訓練サポート施設を紹介。「『あなたはあなたでいい』『ここにいていい』私が日頃から大切にしている、そんなあたたかいメッセージが、関わるすべての人のまなざしに宿っています。Ａｍｉｌｙがつくる空間は、これからの社会にとって、本当に大切な“居場所”。一人ひとりが、自分の可能性を信じて、未来へと踏み出せるように」とつづり、「＃自立訓練 ＃就労支援 ＃心の温度 ＃あなたはあなたでいい ＃自分らしく ＃居場所づくり ＃福祉 ＃厚木キャンパス ＃未来をつなぐ場所 ＃親友の挑戦」とハッシュタグをつけた。

友人との２ショットなどをアップ。斉藤氏は黒いニット姿でクールにほほえみ、美ぼうは健在だ。

斉藤氏は１歳のときに髄膜炎により聴力を失った。２００９年に出版した「筆談ホステス」はベストセラーに。現在はひとり娘を育てるシングルマザーでもあり、子育てと政治活動を両立。今夏の参院選では自民党比例代表で出馬して落選していた。今月７日の投稿では銀座のクラブに入店したことを報告。「政治の道を完全に手放したわけではございません。けれど今は、人と人とのつながりを、より身近な場所で丁寧に紡いでいきたいという想いが強くなり、再びこの銀座の地で働くことを決意いたしました」とカムバックの理由を説明した。