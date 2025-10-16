片岡凜＆田牧そら、アニメ映画『この本を盗む者は』で声優初挑戦！ ビジュアル＆本予告解禁
12月26日より公開されるアニメ映画『この本を盗む者は』より、声優、メインビジュアル、本予告、新場面写真12点、主題歌が一挙解禁。片岡凜と田牧そらが本作で声優に初挑戦するほか、主題歌がYUKIの新曲「Share」に決定したことが明らかとなった。
【動画】主題歌はYUKIの新曲！ 『この本を盗む者は』本予告
深緑野分による2021年本屋大賞ノミネートの小説を原作とする本作は、2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。
「本なんて、読まなければよかった……！」。書物の街・読長町に住む高校生の御倉深冬。曽祖父が創立した巨大な書庫「御倉館」を代々管理する一家の娘だが、当の本人は本が好きではなかった。ある日、御倉館の本が盗まれたことで、読長町は突然物語の世界に飲み込まれてしまう。それは本にかけられた呪い―“ブックカース”だった。呪いを解く鍵は、物語の中に―。町を救うため、深冬は不思議な少女・真白とともに本泥棒を捕まえる旅に出る。泥棒の正体はいったい誰なのか？ そして、深冬も知らない“呪い”と“御倉家”の秘密とは…？
この度、声優、メインビジュアル、予告編、新場面写真12点、主題歌などが一挙解禁。作品の全貌が、ついに明らかにとなった。
主人公である本嫌いの少女・御倉深冬役を務めるのは、NHK連続テレビ小説『虎に翼』での怪演で注目を集め、今回が映画初主演＆声優初挑戦となる片岡凜。深冬を本の世界へ誘う謎の少女・真白は、同じく声優初挑戦となる田牧そらが演じる。
そのほか、深冬の叔母・御倉ひるね役に東山奈央、父・御倉あゆむ役に諏訪部順一、風来坊を名乗る女性・与謝野蛍子役に伊藤静、書店員の大学生・春田貴文役に土屋神葉、祖母・御倉たまき役には朴ろ美と、実力派キャストが脇を固める。
メインビジュアルは、町を飲み込む“ブックカース（本の呪い）”の世界を旅する深冬と真白の姿を捉えたもの。
本予告では、声優に初挑戦した片岡と田牧のキャラクターボイスを初お披露目。「わたしは本なんか好きじゃない。大嫌いだ」という深冬（片岡）が、真白（田牧）から「泥棒が来て呪いが発動した」「盗まれた本を取り返せば“ブックカース（本の呪い）”は解けるよ」と告げられ、一緒に冒険を繰り広げていく。主題歌であるYUKIの新曲「Share」が、2人の旅をより一層盛り上げている。
主演の片岡は「声優のお仕事は今回初めてさせていただいたのですが、普段のカメラ前でのお芝居よりも大きくリアクションをしてお客様に届けることがまた新鮮で楽しかったです」と振り返り、「普段から私も本をよく読むので、主人公が本の世界に実際に入り込むという物語に惹き込まれました。色鮮やかな世界やキャラクター達の出会い。様々なものに出会える素敵な作品です」とコメント。
田牧は「真白はかわいらしさとかっこよさを併せ持つ、とても魅力的な女の子です。声優は初挑戦の私ですが、そんな真白の持つ輝きを、少しでも皆さんに感じていただけるように精一杯演じました」と語り、「劇場版アニメでは、壮大な物語に美しい映像、そして心地よい音が重なり合って、きっとこの作品の世界観をより鮮やかに映し出してくれているはずです」とアピール。
主題歌「Share」を手掛けたYUKIは、自身にとって2024年6月リリースのアルバム以来、約1年半ぶりの新曲となる同曲について「主題歌のお話をいただいて本作を読み進めながら、深冬と真白と、読長町の皆とともに壮大な冒険をしました。人と人とは、100％分かり合えることはなくとも、交差する一筋の光を分かち合うことで友達になるのではないかなという希望を込めて『Share』を作りました。音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら嬉しいです」と語っている。
なお本作は、10月17日より、ムビチケ前売券（カード／オンライン）を販売（12月25日まで）。価格は1600円（税込）。ムビチケ前売券（オンライン）には特典としてスペシャル壁紙が付く。
劇場アニメ『この本を盗む者は』は、12月26日より全国公開。
※片岡凜、田牧そら、YUKIのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■片岡凜（御倉深冬役）
声優のお仕事は今回初めてさせていただいたのですが、普段のカメラ前でのお芝居よりも大きくリアクションをしてお客様に届けることがまた新鮮で楽しかったです。自分が実際に発している声と人に聞こえる声は若干違うので、収録時は表現したいものや伝えたいことが更に良く伝わるトーンを、常に探すことを意識していました。
普段から私も本をよく読むので、主人公が本の世界に実際に入り込むという物語に惹き込まれました。色鮮やかな世界やキャラクター達の出会い。様々なものに出会える素敵な作品です。ぜひご覧ください。
■田牧そら（真白役）
真白役を演じます、田牧そらです。真白は可愛らしさとかっこよさを併せ持つ、とても魅力的な女の子です。深緑先生をはじめ多くの方々に大切にされている真白の声を任せていただき、本当に幸せに思います。声優は初挑戦の私ですが、そんな真白の持つ輝きを、少しでも皆さんに感じていただけるように精一杯演じました。
劇場版アニメでは、壮大な物語に美しい映像、そして心地よい音が重なり合って、きっとこの作品の世界観をより鮮やかに映し出してくれているはずです。少し不思議で、心がときめく世界を、ぜひ劇場で体感していただけたら幸いです。
■YUKI（主題歌担当）
本を読むと、その世界に入り込んで出られない感覚になります。続きが気になり、またあの世界に戻りたくなるのです。主題歌のお話をいただいて本作を読み進めながら、深冬と真白と、読長町の皆とともに壮大な冒険をしました。現実逃避という言葉がありますが、音楽を聴くことも読書体験に似ていると思います。
人と人とは、100％分かり合えることはなくとも、交差する一筋の光を分かち合うことで友達になるのではないかなという希望を込めて「Share」を作りました。音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら嬉しいです。ぜひ映画館で聴いてください。
【動画】主題歌はYUKIの新曲！ 『この本を盗む者は』本予告
深緑野分による2021年本屋大賞ノミネートの小説を原作とする本作は、2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。
この度、声優、メインビジュアル、予告編、新場面写真12点、主題歌などが一挙解禁。作品の全貌が、ついに明らかにとなった。
主人公である本嫌いの少女・御倉深冬役を務めるのは、NHK連続テレビ小説『虎に翼』での怪演で注目を集め、今回が映画初主演＆声優初挑戦となる片岡凜。深冬を本の世界へ誘う謎の少女・真白は、同じく声優初挑戦となる田牧そらが演じる。
そのほか、深冬の叔母・御倉ひるね役に東山奈央、父・御倉あゆむ役に諏訪部順一、風来坊を名乗る女性・与謝野蛍子役に伊藤静、書店員の大学生・春田貴文役に土屋神葉、祖母・御倉たまき役には朴ろ美と、実力派キャストが脇を固める。
メインビジュアルは、町を飲み込む“ブックカース（本の呪い）”の世界を旅する深冬と真白の姿を捉えたもの。
本予告では、声優に初挑戦した片岡と田牧のキャラクターボイスを初お披露目。「わたしは本なんか好きじゃない。大嫌いだ」という深冬（片岡）が、真白（田牧）から「泥棒が来て呪いが発動した」「盗まれた本を取り返せば“ブックカース（本の呪い）”は解けるよ」と告げられ、一緒に冒険を繰り広げていく。主題歌であるYUKIの新曲「Share」が、2人の旅をより一層盛り上げている。
主演の片岡は「声優のお仕事は今回初めてさせていただいたのですが、普段のカメラ前でのお芝居よりも大きくリアクションをしてお客様に届けることがまた新鮮で楽しかったです」と振り返り、「普段から私も本をよく読むので、主人公が本の世界に実際に入り込むという物語に惹き込まれました。色鮮やかな世界やキャラクター達の出会い。様々なものに出会える素敵な作品です」とコメント。
田牧は「真白はかわいらしさとかっこよさを併せ持つ、とても魅力的な女の子です。声優は初挑戦の私ですが、そんな真白の持つ輝きを、少しでも皆さんに感じていただけるように精一杯演じました」と語り、「劇場版アニメでは、壮大な物語に美しい映像、そして心地よい音が重なり合って、きっとこの作品の世界観をより鮮やかに映し出してくれているはずです」とアピール。
主題歌「Share」を手掛けたYUKIは、自身にとって2024年6月リリースのアルバム以来、約1年半ぶりの新曲となる同曲について「主題歌のお話をいただいて本作を読み進めながら、深冬と真白と、読長町の皆とともに壮大な冒険をしました。人と人とは、100％分かり合えることはなくとも、交差する一筋の光を分かち合うことで友達になるのではないかなという希望を込めて『Share』を作りました。音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら嬉しいです」と語っている。
なお本作は、10月17日より、ムビチケ前売券（カード／オンライン）を販売（12月25日まで）。価格は1600円（税込）。ムビチケ前売券（オンライン）には特典としてスペシャル壁紙が付く。
劇場アニメ『この本を盗む者は』は、12月26日より全国公開。
※片岡凜、田牧そら、YUKIのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■片岡凜（御倉深冬役）
声優のお仕事は今回初めてさせていただいたのですが、普段のカメラ前でのお芝居よりも大きくリアクションをしてお客様に届けることがまた新鮮で楽しかったです。自分が実際に発している声と人に聞こえる声は若干違うので、収録時は表現したいものや伝えたいことが更に良く伝わるトーンを、常に探すことを意識していました。
普段から私も本をよく読むので、主人公が本の世界に実際に入り込むという物語に惹き込まれました。色鮮やかな世界やキャラクター達の出会い。様々なものに出会える素敵な作品です。ぜひご覧ください。
■田牧そら（真白役）
真白役を演じます、田牧そらです。真白は可愛らしさとかっこよさを併せ持つ、とても魅力的な女の子です。深緑先生をはじめ多くの方々に大切にされている真白の声を任せていただき、本当に幸せに思います。声優は初挑戦の私ですが、そんな真白の持つ輝きを、少しでも皆さんに感じていただけるように精一杯演じました。
劇場版アニメでは、壮大な物語に美しい映像、そして心地よい音が重なり合って、きっとこの作品の世界観をより鮮やかに映し出してくれているはずです。少し不思議で、心がときめく世界を、ぜひ劇場で体感していただけたら幸いです。
■YUKI（主題歌担当）
本を読むと、その世界に入り込んで出られない感覚になります。続きが気になり、またあの世界に戻りたくなるのです。主題歌のお話をいただいて本作を読み進めながら、深冬と真白と、読長町の皆とともに壮大な冒険をしました。現実逃避という言葉がありますが、音楽を聴くことも読書体験に似ていると思います。
人と人とは、100％分かり合えることはなくとも、交差する一筋の光を分かち合うことで友達になるのではないかなという希望を込めて「Share」を作りました。音楽に没入する冒険を、この歌でシェアできたら嬉しいです。ぜひ映画館で聴いてください。