ぼっちぼろまる、TVアニメ『3年Z組銀八先生』OPテーマ「桜風」先行配信開始！CD特典絵柄も解禁！

ぼっちぼろまるの新曲「桜風」が先行配信開始された。

「桜風」は、TVアニメ『3年Z組銀八先生』のためにぼっちぼろまるが書き下ろした楽曲。銀魂＆銀八先生らしい遊び要素をふんだんに散りばめつつ、“恥ずかしげもなく大人になろう”とぼっちぼろまるが語り掛けるポジティブ青春ソングに仕上がっている。

ジャケットアートワークは、期間生産限定盤はTVアニメ『3年Z組銀八先生』チームによるアニメ絵柄描きおろしとなっており、完全生産限定盤は「おとせサンダー」「シン・タンタカタンタンタンタンメン」「つよがるガール」なども担当したイラストレーター/アニメーション作家のまご山つく蔵が制作している。

「桜風」のCDは、11月12日に発売が決定。期間生産限定盤は、7inchレコードサイズアニメ絵柄描きおろし紙ジャケット仕様となっており、完全生産限定盤は、ぼっちぼろまる オリジナルフィギュア付き仕様となっており、ぼっちぼろまるファン、アニメファン、どちらも必見の内容となっている。

あわせて各CDショップの特典絵柄も解禁された。

10月6日より毎週月曜24時〜テレ東系列ほかにて放送が開始となるTVアニメ『3年Z組銀八先生』は、漫画『銀魂』の公認スピンオフ小説『銀魂 3年Z組銀八先生』（原作:空知英秋／著者:大崎知仁）が待望のアニメ化された作品。舞台を「江戸」から「銀魂高校」に変え、『銀魂』とは大きく異なる世界観で物語が展開し、3年Z組の担任・坂田銀八の教え子として様々なキャラクターが高校生として登場する作品となっている。

また、ぼっちぼろまるの名曲たちが爽快感のあるノンストップで繋いだ『ぼっちのミックステープA』が配信中。ぼっちぼろまるの楽曲を入門するのにピッタリな内容となっているので是非ともチェックしてほしい。

また、2025年12月3日にメジャー1st Album『COMICAL』がリリースすることが決定している。「つよがるガール feat. もっさ(ネクライトーキー)」、「鎌倉STYLE」、「NE-CHU-SHOW」など、「おとせサンダー」以降のぼっちぼろまるの活躍が凝縮された渾身のアルバムとなっている。AppleMusic・Spotifyのユーザーを対象としたPreAdd/Saveは現在受付中。

●配信情報TVアニメ『3年Z組銀八先生』OPテーマぼっちぼろまる「桜風」作詞・作曲・編曲：ぼっちぼろまる先行配信中配信リンクはこちらhttps://botchiboromaru.lnk.to/DBuqq6

●リリース情報

「桜風」

11月12日 CD発売

予約はコチラ

https://botchiboromaru.lnk.to/lfhSvS

【初回仕様＆期間生産限定盤】



価格：￥1,980（税込）

品番：AICL-4813

仕様：

・7inchレコードサイズアニメ絵柄描きおろし紙ジャケット仕様

・初回仕様限定CDサイズジャケットカード・オリジナルステッカー1種を封入

※初回仕様の在庫がなくなり次第、通常仕様に切り替わります。

【完全生産限定盤】



価格：￥3500（税込）

品番：AICL-4811〜4812

仕様：

・ぼっちぼろまる オリジナルフィギュア付き

・7inchレコードサイズアニメ絵柄描きおろし紙ジャケット仕様

・CDサイズジャケットカード・オリジナルステッカー1種を封入

＜収録内容＞

01. 桜風

02. さよならグリーンデイズ

03. 桜風 (Anime Edit)

04. 桜風 (Instrumental)

特典



Amazon：メガジャケ

楽天ブックス：「桜風」缶バッジ

セブンネット：「桜風」ピック

アニメイト：「桜風」証明写真風カード

応援店：「桜風」ジャケットステッカー

※応援店対象店舗は後日解禁予定となります。

ぼっちぼろまる

『ぼっちのミックステープA』

10月5日(日) 配信開始



AppleMusic・Spotify PreAdd/Saveはコチラ

https://botchiboromaru.lnk.to/jroqJp

ぼっちぼろまる

『COMICAL』

12月3日 配信開始

「おとせサンダー」「つよがるガール feat. もっさ(ネクライトーキー)」「鎌倉STYLE」「NE-CHU-SHOW」などを収録

AppleMusic・Spotify PreAdd/Saveはコチラ

https://botchiboromaru.lnk.to/8qbqQQ

●作品情報

TVアニメ『3年Z組銀八先生』

10月6日より毎週月曜24時〜テレ東系列ほかにて放送開始

＜イントロダクション＞

『銀魂 3年Z組銀八先生』（原作:空知英秋／著者:大崎知仁）は、漫画『銀魂』の公認スピンオフ小説として2006年より発売(集英社JUMP j BOOKS刊）。舞台を「江戸」から「銀魂高校」に変え、『銀魂』とは大きく異なる世界観で物語が展開されており、3年Z組の担任・坂田銀八の教え子として様々なキャラクターが高校生として登場している。『銀魂』キャラクターたちに新たな魅力が加わり話題となった本作は、これまでに全９冊が刊行され、週刊少年ジャンプ作品のスピンオフ小説としては異例の累計約280万部を突破！さらにタイや台湾でも出版されるなど、ファンからの絶大な支持を得ている。

＜あらすじ＞

だらしなく着た白衣、銀髪の天然パーマに死んだ魚のような目がトレードマークの高校教師・坂田銀八。彼が担任する「銀魂高校 3年Z組」は、ドルオタ、ゲロイン、ストーカー、マヨラー、ドＳ、ヤンキー（以下略）なぜかクセが強めな生徒ばかりが集められ、毎日がトラブル三昧！

滅茶苦茶なことばかりの日々に銀八は頭を抱えて――なんてことはなく、とぼけた顔で問題を解決したりしなかったり。

そして個性豊かな生徒たちは、さまざまな経験を通してやがて一つになって――なんてことはやっぱりなく、みんな好き勝手に暴れ回る！

おいィィィ！3Z、自由すぎるんですけどォォォォ！？

いつもやる気がなさそうで何を考えているのかわからないけれど、肝心な時にはビシッと決める。

そんな型破りな教師と、３Ｚの生徒たちによる笑いあり、涙あり、なんでもありなスクールライフ・コメディ！

陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！！

【スタッフ】

原作：空知英秋

著者：大崎知仁（集英社JUMP j BOOKS刊）

総監督：森脇真琴

監督：東田夏実

シリーズ構成：筆安一幸、未定Mark

キャラクターデザイン

総作画監督：竹内進二

美術監督：吉田ひとみ

色彩設計：高谷知恵

撮影監督：TOKUMORI

編集：白石あかね

音響監督：郷田ほづみ

音楽：Audio Highs

オープニングテーマ：「桜風」ぼっちぼろまる(Sony Music Labels/FUNSUI）

エンディングテーマ：「Underclass HERO」LONGMAN(Sony Music Labels）

制作：BN Pictures

●ライブ情報

ぼっちぼろまる ONEMAN LIVE 2025

「BOROSTYLE3〜ぼっちぼろまると元気の石〜」

大阪公演

Yogibo META VALLEY

2025年11月12日(水)

時間 : 18:30 / 19:00

チケット : 一般チケット￥4,000、学生チケット￥2,000、VIPチケット￥15,000、限定Tシャツ付きチケット￥7,500（各D代別）

※小学生以上チケット必要、未就学児入場無料 要保護者同伴

※入場順:VIPチケット→限定Tシャツ付きチケット→一般チケット→学生チケット

※学生チケットのお客様は、入場時に学生証の提示をお願いいたします。

東京公演

会場：東京・Veats Shibuya

2025年11月16日(日)

時間：16:45 / 17:30

チケット : 一般チケット￥4,000、学生チケット￥2,000、VIPチケット￥15,000、限定Tシャツ付きチケット￥7,500（各D代別）

※小学生以上チケット必要、未就学児入場無料 要保護者同伴

※入場順:VIPチケット→限定Tシャツ付きチケット→一般チケット→学生チケット

※学生チケットのお客様は、入場時に学生証の提示をお願いいたします。

Ⓒ空知英秋･大崎知仁／集英社･「3年Z組銀八先生」製作委員会

