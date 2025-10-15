この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「これやってる？元気になるはちみつの摂り方」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、はちみつの効果的で美味しい食べ方について語った。美容と健康のためにはちみつを取り入れたいものの、「直接食べるのは実は苦手なんだよね」と話し、より手軽で続けやすい方法を紹介している。



片岡氏自身、「私は、はちみつを直接食べるっていうのはあまり得意ではありません」と率直に明かしつつ、コーヒーやハーブティーに混ぜて飲むことや、フルーツにかけたり、運動時にはお湯に、はちみつとお塩を混ぜて飲むことをオススメと述べた。「せっかくはちみつで元気にも綺麗にもなりたいなっていうのに、小麦と一緒に摂ってしまうとちょっともったいなくもあるんですね」と、小麦製品とはちみつの組み合わせに注意を促し、その理由については「コメント欄に書いておきました」と述べている。



さらに、「運動する時は、はちみつとお塩をお水で割ったりお湯で割ったりしてあげると天然なスポーツドリンクになるので、綺麗にも元気にもなるのでおすすめです」と、健康的な補給方法もアドバイス。子ども向けには「はちみつにレモンをつけて炭酸水で割ったり、お湯で割ってはちみつレモンにしてあげると美味しいですよね」と、家族で楽しめるアレンジも提案した。また、はちみつの甘さが苦手な方にも独自の対策をコメント欄で紹介している。



動画の最後には、「はちみつの甘さがちょっと苦手だなっていう方にはおすすめの方法はコメント欄に書いておきました」と締めくくり、視聴者へさらなる工夫を勧めていた。