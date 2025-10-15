この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「水鳥を襲うというライギョにウズラを与えてみると…【やせすぎ雷魚19日目】」の動画を公開。YouTubeクリエイターの真釣は、飼育開始19日目となる痩せこけた雷魚にウズラの雛を与える実験に挑戦し、その衝撃的な食べっぷりを余すことなく伝えた。



冒頭、真釣は「うなぎのようになってたこの雷魚」と、自身が保護した個体の体型がいかに細く弱々しかったかを振り返る。飼育しながら寄生虫の駆除や塩水浴で体調管理をした結果、「すこぶる調子が良さそう」と回復の兆しも感じているという。さらに、「水たっぷり入ってます」と水量を増やし、飼育環境も改善したことを報告。



この日の最大のテーマは、肉食魚である雷魚が本当に鳥を丸飲みするのかという検証。「雷魚は水面を泳ぐ水鳥の雛とか、誤って水に落ちたネズミなども捕食すると言われてる」と解説しつつ、「鳥を丸飲みにするのか、ウズラの雛を与えてみようと思います」とチャレンジを宣言した。



ウズラを与えると驚異の光景が。「おー、飲み込んだ！」「ウズラを飲み込みました、はい。やるね、さすが雷魚。ほんとに鳥を丸飲みにします」とリアルな反応を連発。まさかの3羽目までペロリ。「ウズラ3羽。飲み込みました。すごいな、お前は」と、驚きを隠せない様子だった。「マジでウズラのヒナ丸飲みか。ヘビだな。まさにスネークヘッドだよ」と、本来の捕食本能を存分に発揮する雷魚の姿に舌を巻いた。



「片目が白くなっていて見えていない可能性がある」「右目もあまり見えてなさそう」とハンディを抱えつつも、体型の回復ぶりや餌への反応の良さが印象的。与えたコイの切り身も「ガンガンいくよ。こっちの目はもう完全にやっぱね、見えてない」と距離感が掴みにくい一方、しっかり吸い込めていると成長を評価。



動画の終盤、満腹状態で餌をくわえたまま止まる雷魚を「相当溜まったんだなこれはお腹に」「素晴らしい食べっぷりでした」と称賛。「俺は明日のウンチが楽しみだな」と独自の視点で雷魚の成長を見守る一幕も見せた。