日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が１５日、都内で会見を行った。スポーツ界でＳＮＳの誹謗（ひぼう）中傷が問題視される中、ＪＯＣは９月に行われた陸上世界選手権（東京）で、ＡＩを活用したモニタリングを実施。約５００件の投稿が該当し、名誉毀損（きそん）など法に触れるもの約２３０件に削除要請を出したことを発表した。

登壇した太田雄貴専務理事は「削除要請は、侮辱型、差別偏見、性的中傷・セクハラ型がほとんど占めた」と説明。「選手の歩む道のりに対しての称賛を前提の上で、ご自身の好きな競技に対して悔しさを表現して（ほしい）。ただの悪口なのか、その人を思って言っているのかは全然違う。チームのことを思いながら、ソーシャルに上げてほしい」と呼びかけた。

１１月のデフリンピック、来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪、来夏の愛知・名古屋アジア大会と国際大会は続いていく。橋本聖子会長は「多くの方々の夢や希望を持って選手たちが歩んでいる。目に見えない部分ではありますけど、心の部分のサポートにおいて安心感が充実されるような態勢づくりをしている」と話した。