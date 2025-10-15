最高峰の神戸牛「但馬玄」を堪能。ここぞという時に訪れたい、乃木坂の高級焼肉店
食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの森脇慶子さんがおすすめするのは、2025年8月29日にグランドオープンを迎えたラグジュアリーな焼肉店「神の戸」です。
食通が見いだした、今月の新店
新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない！」という人も多いのではないでしょうか。そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。
今回は、フードライターの森脇慶子さんが推薦する、「神の戸」を紹介します。
今月のベストワン
Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください
A. 「神の戸」です
森脇さん
日本が世界に誇る黒毛和牛のトップブランド「神戸ビーフ」。その中でも別格とされる「但馬玄（たじまぐろ）」を使用しています。特に11万円のコースでは、月齢46カ月の“特別な但馬玄”を、炭火、鉄板、ロースターと3種の熱源を駆使して提供。五十嵐シェフ自らゲストの目の前で調理してくれます。最高級の初摘み海苔と金箔一枚でヒレ肉を包んだ「神の戸ユッケ」など、ラグジュアリーなコースは海外セレブにも喜ばれそう。ここぞという時の会食、思い出にしたい記念日にもおすすめです。
Q. 「神の戸」でおすすめしたいメニューを教えてください
A. 「ヒレ肉のステーキ」です
森脇さん
「神の戸」で但馬玄とともに使用されているのが「神戸うすなが牧場」産のヒレとリブロース。特におすすめのヒレは、鉄板で火入れした後、炭火で香ばしさをプラス。しっとりと軟らかくきめ細かな肉の繊維質、噛み締めるほどに広がる品の良いうまみと優しい鉄分のコク等々、神戸うすなが牧場の牛ならではのおいしさをストレートに味わえます。
※価格は税込、サービス料別
＜店舗情報＞
◆神の戸
住所 : 東京都港区西麻布1-4-44 シグマ西麻布ＩＩ 2F
TEL : 050-5456-8268
食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！
https://www.instagram.com/tabelog/
文：森脇慶子、食べログマガジン編集部The post 最高峰の神戸牛「但馬玄」を堪能。ここぞという時に訪れたい、乃木坂の高級焼肉店 first appeared on 食べログマガジン.