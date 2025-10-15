¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î½ÉÇñÀè¤Ç¿´Îî¸½¾Ý¡©¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¤¬ÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ø°Ü¤ë¤â¡Ä¡Äµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÍ©Îî¤ÎÀµÂÎ¡É¤È¤Ï
¥Ö¥ë¥ïー¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¤¬¡¢Å¨ÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¤Ç¤Î½ÉÇñÀè¤ÏÍ©ÎîÁûÆ°¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î±óÀ¬¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¿Í¤¬Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î½ÉÇñ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬½ÉÇñÀè¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥£¥¹¥¿ー¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢Í©ÎîÁûÆ°¤ÇÍÌ¾¡£ÃÛ132Ç¯¤ÎÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ÊÁ°¤«¤é¼«¿È¤ÇÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¸«¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Í©Îî¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î±óÀ¬¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ーÉ×¿Í¤¬Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î½ÉÇñ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ーÉ×¿Í¤¬¥Áー¥à¥áー¥È¤Î±üÍÍ¤¿¤Á¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤âÈäÏª¡£¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éô²°¤Î¥é¥¤¥È¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«¥É¥¢¤Î³«ÊÄ²»¤äÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥êー¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥ÑーÆâÌî¼ê¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÉþ¤¬Éô²°¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¤â¡ÖÊÉ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÓÁü²è¤ä¡¢¤½¤³¤éÃæ¤Ë¤¢¤ë¸Å¤¤¥«ー¥Æ¥ó¤¬Çöµ¤Ì£°¤¤¤ó¤À¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¥Ûー¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¡£¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÃ»¤±¤ì¤ÐÃ»¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»Ø´ø´±¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¡×
¸«¤¨¤¶¤ëÅ¨¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¿¤Á¤À¤¬¡¢ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤Ï¸µMLB´´Éô¤Î¾Ú¸À¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÈÍ©Îî¤ÎÀµÂÎ¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æ±´´Éô¤Ï¡Ö¸Å¤¤¤Û¤¦¤ÎÅï¤Ë¤¢¤ëÉô²°¤Î¥É¥¢¤Ï¾²¤Þ¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤êÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¼¤Ë¤¹¤´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÌëÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉô²°¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤Î¤¹¤´Ö¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥â¥³¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¿¤º¤é¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¤è¡£Í©ÎîÁû¤®¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¿¤º¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»æ¤Î¡ÖÍ©Îî¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ©ÎîÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º£¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£