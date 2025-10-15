¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¡×¥Ð¡¼¥¬¡¼´ü´Ö¸ÂÄê¡¢È¯Çä¡¡¤¼¤¤¤¿¤¯´Ý¤´¤È3Èø¥µ¥ó¥É
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¡Ö¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É³¤Ï·¡Ê¥¨¥Ó¡Ë¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡Í®»Ò¸ÕÜ¥¡Ê¤³¤·¤ç¤¦¡Ë¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤È¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¡Ê¤È¤â¤Ë890±ß¡¢°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ò10·î22Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¡×¤Ï¡¢ÅìÍÎÎäÂ¢¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¹â±öÊ¬Ç»ÅÙ¤Î³¤¿å¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥á¥¤¥¨¥Ó¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ð¥Ê¥á¥¤¥¨¥Ó¤ËÈæ¤Ù¡¢Âç¤¤Ê¿È¤È¥×¥ê¥×¥ê¤Î¿©´¶¡¢¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤¬1.5ÇÜ¤¢¤ê¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£
¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡Í®»Ò¸ÕÜ¥¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤Ï¡¢¿À¤Î³¤Ï·3Èø¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Æ¥µ¥ó¥É¡£¼«²ÈÀ½¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ËÂçÊ¬ÆÃ»º¤ÎÀÄÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤ÈÀÄ¤Î¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤ÎÆÃÀ½Í®»Ò¸ÕÜ¥¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿ÉÌ£¤È¹á¤ê¡¢°ë¤ÎÉ÷Ì£¤¬³¤Ï·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤¿Ì£¤ï¤¤¡£
¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¿À¤Î³¤Ï·3Èø¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Æ¥µ¥ó¥É¡£¥´¥í¥Ã¤È¶ñºà´¶¤Î¤¢¤ë¼«²ÈÀ½¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤¿¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Î»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¥Þ¥ê¥Í¤â¥¤¥ó¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¿Íµ¤¥Õ¡¼¥É¤ò¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¾¦ÉÊÉô¡¦¾¦ÉÊ³«È¯ÉôÄ¹¤ÎµÕ°æÎ¤Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¤Ç¤Û¤«¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¤Ï¤¦¤Þ¤ß¤¬¶¯¤¯¿©´¶¤¬¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È´Å¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤Ï·¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤Ç¡¢¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥é¥Á¥ã¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤Ç¡ÈÌ£ÊÑ¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥È¡¡À¸Õª¾ßÌý¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¤·¤ç¤¦¤æ¡Ë¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×¡Ê390±ß¡Ë¡¢¹ñ»º¤¹¤â¤â¡Ö½©É±¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö½©É±¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤È¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö½©É±¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É ¡×¡Ê¤È¤â¤Ë540±ß¡Ë¤â¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â11·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£