Á¯Îõ£²A¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ËÂç¹×¸¥¤Î°ËÅì½ãÌé¡¢±¦Â¸¡ºº¤Î¤¿¤á¼èºà¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¤é¤º¡£¤¿¤À¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¢ªµ×ÊÝ·ú±Ñ¤âÈ¿±þ¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥í¥¹¤¢¤²¤Æ¤ë¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¸åÈ¾¤ËÌÔÈ¿·â¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç11ÇÔ£²Ê¬¡Ê£µÆÀÅÀ35¼ºÅÀ¡Ë¤Ç°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆñÅ¨¤ò£³¡Ý£²¤ÇÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¡¢¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÅì½ãÌé¤À¡£ÆîÌîÂó¼Â¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î54Ê¬¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤º62Ê¬¤Ë±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ÇÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¡¢CK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿°ËÅì¤Ë¤¼¤ÒÏÃ¤ò¿Ö¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¤é¤º¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±¦Â¤Î¸¡ºº¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¡ª¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª2 assists¡×¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥í¥¹¤¢¤²¤Æ¤ë¡×¤È32ºÐ¤ÎÀèÇÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ËÅì¤Ï10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¸å¡¢ºòµ¨¤Î½ªÈ×¤ËÉé¤Ã¤¿Â¼ó¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÂ¼ó¤¬¤â¤Ã¤ÈËüÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤ËÄË¤ß¤¬¾¯¤·¼è¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÄË¤ß¤¬¡Ë´°Á´¤Ë¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éºÆ¤Ó¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥Ø¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦»Å»ö¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¡¢¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÅì½ãÌé¤À¡£ÆîÌîÂó¼Â¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î54Ê¬¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤º62Ê¬¤Ë±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ÇÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¡¢CK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¡ª¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª2 assists¡×¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥í¥¹¤¢¤²¤Æ¤ë¡×¤È32ºÐ¤ÎÀèÇÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ËÅì¤Ï10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¸å¡¢ºòµ¨¤Î½ªÈ×¤ËÉé¤Ã¤¿Â¼ó¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÂ¼ó¤¬¤â¤Ã¤ÈËüÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤ËÄË¤ß¤¬¾¯¤·¼è¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÄË¤ß¤¬¡Ë´°Á´¤Ë¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éºÆ¤Ó¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥Ø¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦»Å»ö¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ