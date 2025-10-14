±§³ÀÈþÎ¤¥¢¥Ê¡¢¡Ö¿åÃå¤Ï°ìÀ¸¤Ê¤¤¡×¤òÊ¤¤·¤¿¡È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼²ò¶Ø¡É¤ÎÎ¢¤ËÃÎÀÇÉ¤È¡È¤¢¤¶¤ÈÏ©Àþ¡É¤Î³ëÆ£¤«
¡¡10·î9Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¼ç±é¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤¬¸«¤»¤¿ÂçÃÀ¤Ê¡ÈÏ©ÀþÊÑ¹¹¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç³Ð¸ç¤Î¡ÈÏ©ÀþÊÑ¹¹¡É¤ò¤·¤¿½÷Í¥¡¦±§³ÀÈþÎ¤
¿¹¹áÀ¡¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¾Ç¤ê¤«
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡ÄÂÔ¤Ã¤Æ ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î?¡×¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×
¡¡ËÜºî¤ÏÉÔÇ¥¾É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢±§³À¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÉÔÇ¥¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢º§Ìó¼Ô¤Ëµî¤é¤ì¤¿½÷À¡¦ÅíÀ¸¿é¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ä±½¤Ë¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤¿Ëö¡¢³¹¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¯²¼¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦·îÎ±¿¿±û¡Ê»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ë¤ËÎé¤ò¸À¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Àª¤¤¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡½¡½¡£
¡ÖÂè1ÏÃ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÎÂæ»ì¤Ç¿é¤¬·îÎ±¤ËÊú¤¤Ä¤¯·Á¤Ç3Ê¬´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ö¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤Ëº¸¤Ë´é¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é20²ó°Ê¾å¤Î¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿é¤¬Ã«´Ö¤â¤¢¤ï¤é¤Ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢ºÆ¤Ó2¿Í¤¬¿°¤ò¤à¤µ¤Ü¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿é¤¬¡ØÃå¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤½¤ì¡£»ä¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡Ù¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±§³À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯Ê¤¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢±§³À¤È¤¤¤¨¤Ð2019Ç¯¤ËTBS¤òÂà¼Ò¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡È¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Ë¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¡É¤È¤Î±½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¡£Â³¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Í½Äê¤â¡Ö¤Ê¤¤¡×¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë?¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¡Ö°ìÀ¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¿åÃå¤É¤³¤í¤«¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ì?¡×¡Ö¥¨¥í¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤·¤¿¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¤È»¿ÈÝÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö±§³À¤ÏÂà¼ÒÄ¾¸å¤Î¤µ¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ëÆæ¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤äÌ¡²è»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÈ©Ïª½Ð¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡É¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±¤¸Ï©Àþ¤ÇÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡ÈÃÎÀÇÉ¡¦È¿¤¢¤¶¤È¤¤·Ï¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µÕ¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿¹¹áÀ¡¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹µï¾ì½ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼²ò¶Ø¤Î¡ÈÏ©ÀþÊÑ¹¹¡É¤Ï¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Ç¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ïº£²ó¤Ç13ºîÌÜ¤È°Õ³°¤ËÅÓÀÚ¤ì¤º¤Ë½÷Í¥¶È¤òî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë±§³À¡£¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£Âè2ÏÃ°Ê¹ß¡¢¡È¼ç±é½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£