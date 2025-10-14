¡ÚÇö·¿iPhone¤òÉ¾²Á¡ÛÏÃÂê¤ÎiPhone Air ¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸ÍÅÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇIT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖiPhone Air¡×¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¡ÚÇö·¿iPhone¤òÉ¾²Á¡ÛÏÃÂê¤ÎiPhone Air ¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸ÍÅÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡Ù¡£»á¤Ï¡ÖAir¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÇö¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÇö·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
iPhone Air¤Î³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤¬6.5¥¤¥ó¥Á¤ÈÂç²èÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¤è¤ê¤â¾¯¤·Âç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤·¤«¤âËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«165¥°¥é¥à¡£¡ÖÂç²èÌÌ¤Ê¤¬¤éÈó¾ï¤Ë·Ú¤¯»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¨¥¢ー¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖAir¤Î¤ß¡¢Èó¾ï¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡£³°Áõ¤«¤é¸«¤ë¹âµé¥â¥Ç¥ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ã¼ËöÀÇ½¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤ÏCPU¤Ï¥×¥í¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù¤À¤¬¡¢GPU¤Ï¥×¥í¤è¤êÄã¤¯Ìµ°õ¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¡£¡Ö¥²ー¥àÅù¡¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Éô¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï°ì½ï¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö°ã¤¦¤Î¤Ï¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²òÁüÅÙ¤ËÈùºÙ¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤Ï1¸Ä¤Ç¤¹¤Í¡£48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¡×¡ÖÄ¶¹³Ñ¤È¤«Ë¾±ó¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¤½¤ì»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥í»£±Æµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¡Ç½ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡Ö27»þ´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤Ç¡¢Â¾¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃ»¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¤¤Î¤Ç¡¢»×°Æ¤Î¤·¤É¤³¤í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄÉ²Ã¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖiPhone Air¥Þ¥°¥»ー¥Õ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇÂç¤Î·çÅÀ¤¬²Á³Ê¡£15,800±ß¤¹¤ë¡×¤È¤ä¤ä¿É¸ý¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Ï±ÇÁü½ÐÎÏ¤¬ÈóÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤òÊó¹ð¡£¡Ö»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¨¤§ー¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½ãÀµ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÅÐ¾ì¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¹¥Å¬¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¡Ö·Ú¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï256GB¥â¥Ç¥ë¤Ç159,800±ß¡¢512GB¥â¥Ç¥ë¤Ç194,800±ß¡¢1TB¥â¥Ç¥ë¤Ç229,800±ß¡£¡ÖÌµ°õ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È3Ëü±ß¹â¤¤¡£¥×¥í¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È2Ëü±ß°Â¤¤¡£¤¦ー¤ó¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï2ÂæÌÜ¤ËÍß¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µ»ö¤ÎÄù¤á¤Ç¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Æ¡¢Á´Éô¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¥×¥íÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇö¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢·Ú¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï80ÅÀ¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¤Î¥é¥¤¥È¥æー¥¹¸þ¤¡×¤È¤·¤ÆËÜµ¡¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´Á³ËÍ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢80ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
