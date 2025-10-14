アジア株 香港株は後場急落、中国が反撃開始「最後まで戦う」米関連企業5社に制裁
東京時間14:05現在
香港ハンセン指数 25561.30（-328.18 -1.27%）
中国上海総合指数 3875.78（-13.45 -0.36%）
台湾加権指数 26834.42（-89.00 -0.33%）
韓国総合株価指数 3560.81（-23.74 -0.66%）
豪ＡＳＸ２００指数 8897.30（+14.50 +0.16%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82126.56（-200.49 -0.24%）
アジア株は豪州を除いて下落、米中対立懸念が再燃。香港株は後場に入り急落、韓国株は急反落。
中国商務省が米国との貿易戦争「最後まで戦う」と表明、米国に脅しを止めるよう求めた。レアアース輸出規制は正当な措置だと主張。また、中国政府は米国関連企業5社に制裁を科すと発表した。韓国造船・海洋土木会社のハンファオーシャンの米国5部門に制裁を科す。米国による通商法301条に基づく中国の海事・物流・造船業界に対する調査への対抗措置だという。
中国の反撃により米中対立は激化へ、トランプ氏の反発は必至だろう。FTによるとベッセント米財務長官は中国が世界経済に悪影響を及ぼそうとしていると非難したという。中国がレアアースなど包括的な輸出規制を実施したことで世界のサプライチェーンに打撃を与えていると批判。
中国政府が韓国の造船・海洋土木会社ハンファオーシャンの米国5部門に制裁を科したことを受け、ハンファオーシャン株が8％近く急落している。
