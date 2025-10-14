「彼の大ファンなのになぜベンチなんだ？」来日中のブラジル人記者に訊いた森保ジャパンの“リアル評”！ 警戒している２選手は？「本当にハイレベルだ」
日本代表は10月14日、東京スタジアムで世界屈指の強豪ブラジルとフレンドリーマッチを戦う。
FIFAランキングではアジアトップの19位、史上最強とも評される日本代表を、対戦するブラジルの記者はどう見ているのか。
13日に実施されたこの一戦の前日会見を取材していた、ブラジルメディア『CAZE TV』のカイオ・カスティージョに話を訊くと、こう印象を語った。
「日本代表は非常に素晴らしいチームで、インテリジェンスにあふれている。個々の才能も豊かだ。世界のビッグチームで活躍している実力のある選手がたくさんいる。だから、素晴らしい試合になると思う。日本は非常に戦術的で規律のあるチームだ。とても良い訓練になると思う」
とくに警戒している選手には、堂安律と久保建英の２人を挙げ、まず前者をこう絶賛した。
「ドウアンはフランクフルトで素晴らしいスタートを切った。本当に良い選手だ。彼はフランクフルトに移籍してさらに高いレベルに達した。ボールさばき、ドリブル、シュートなど、本当に優れた能力を持っていると思う。
また、怪我で10日にパラグアイ戦を欠場した後者については、「彼大ファンなんだ。なぜベンチにいるんだ？ 個人的には、彼はスターティングメンバーに入るべきだ」と語っている。
予想スコアを訪ねると、「ブラジルは韓国にとても良いパフォーマンス（５−０）をしたからね。ブラジルが勝つと思。２−０、2ブラジルの２−０だ」と予測した。
日本をリスペクトしつつも、勝利を確信しているようだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
