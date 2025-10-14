SixTONES田中樹の節約ルールに明石家さんまが驚き！「出前の配達料がもったいないので…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESの田中樹が、10月14日放送の『踊る！さんま御殿!!』に登場する。

■「SixTONEの他のメンバーも貯金＆節約系が多い」（田中樹）

今回は「節約が染みついた有名人SP」を放送。総再生回数1億越えの縦型短編映画で話題の半田周平が、トーク番組初出演。羽鳥慎一から「ここでおもしろいことを言おうなんて大層なことを考えちゃいけない」と忠告を受け、「さんまさんが○○しないようにするだけ」と神妙にアドバイスを送る。また、「去年までバイトをしていた」という半田は「さんまさんと少なからず縁がある」と、そのバイト先とさんまとの関係性を明かす。

トークテーマ「他人から見たら変!?私だけの節約ルール」では、田中樹（SixTONES）が「出前の配達料がもったいないのでママチャリで食事に行く」と告白。さんまが「SixTONESがそんなの大丈夫!?」と驚くと、田中は、若い人たちが集まっている場所で「樹じゃない？」と気付かれそうになったエピソードを披露。その際、別の人の“とあるひと言”によってバレることはなかったものの、田中がちょっとガッカリするそのひと言にスタジオ中が爆笑。

さらに、田中が「SixTONEの他のメンバーも貯金＆節約系が多い」と言うと、さんまは「スーパーアイドルはあかんで」とダメ出し。「将来のためにお金は貯めたほうがいい」と考える田中と、「我々は夢を売る商売」と主張するさんまの意見がぶつかり合う。

■田中樹、欲しい“ライブの差し入れ”を明かす

三つ子のアクロバティックパフォーマー・佐藤三兄弟は、カップラーメンの残った汁を使って別の料理を作る方法を紹介。最初はそのお手軽料理を茶化していたさんまも次第に興味を持ち、細かい作り方を聞くと「俺、今日絶対やるよ」と宣言する。

6人の子どもがいるファイナンシャルプランナーの橋本絵美は、買い物でポイントを貯める“ポイ活”で100万ポイントを達成。そのテクニックやコツにゲストたちが興味津々になるなか、さんまは「ポイントを使ったことがない」と明かし、スタジオ中が「えー!!」と仰天。「死ぬほど貯まってると思いますよ」「ポイント失効してるんじゃないですか」とゲストたちが騒然となる。

8月放送の「双子＆三つ子が大集合！SP」での天然すぎるトークが話題となった大竹七未は今回も自由奔放。元サッカー女子日本代表ならではの駐車料金節約術を明かすも、「話したくなくなってきちゃった」など、トーク番組とは思えないまさかの発言を連発し、さんまを翻弄する。さらに、「もらっていちばんうれしいものは？」という質問では、あまりに突拍子もない答えに全員混乱してしまい、松陰寺太勇（ぺこぱ）が時を止める事態に。

テーマ「節約しようとして失敗した事」では、羽鳥慎一が朝の節約ルーティンのせいで、自身が司会を務める番組前に「モチベーションが落ちる」と告白。また、田中が欲しい“ライブの差し入れ”にはさんまが唖然。「生活必需品として使うものをもらえるとめちゃくちゃありがたい」「僕もメンバーも家に持って帰りたい」と田中が語るその差し入れとは？

『踊る！さんま御殿!!』は、10月14日20時より放送。

