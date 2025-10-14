【専門家の目｜太田宏介】日本対ブラジルを展望

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は10月10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表（同37位）と対戦し、2-2のドローで終わった。

14日には強豪ブラジル戦を控えるなか、元日本代表DF太田宏介氏に期待する点を聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

ブラジル戦で気になるのは選手起用だ。日本はパラグアイ戦でFW上田綺世やMF久保建英、MF鎌田大地といった主力はベンチスタートとなったが、MF堂安律やMF伊東純也らはスタメン起用された。

同日韓国で行われた親善試合で、ブラジルはヴィニシウス、FWロドリゴ、DFミリトンとレアル・マドリード所属の3人や、DFガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）、MFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）といった各クラブの主力選手を起用。韓国相手に5-0と快勝を収めている。

日本と同じく中3日で試合に臨むが、ブラジルは移動もあり「どういうメンバーを組むのか分からないですけど、僕的には南米のブラジル相手に複数得点を取ってほしいですね。アメリカ遠征含め、各国の色を持ったチームと試合ができるなかで、僕は攻撃的な日本を見たい」と、太田氏は攻撃面に注目した。

「ディフェンスラインもどのような顔ぶれになるか分からないけど、個で剥がされるし、パラグアイ戦のような失点はして欲しくないなと思います」と、裏抜け一本や、シンプルなクロスから失点した場面を振り返り言及している。

注目する選手としてエースの上田綺世や、古巣のFC町田ゼルビアで活躍するMF相馬勇紀、MF望月ヘンリー海輝の名を挙げ、「Jリーグでの調子の良さや彼らの突破力、身体能力をブラジル相手に遺憾なく発揮してほしい」と期待を寄せた。

最後には怪我から復帰しし、1年ぶりに代表招集となったベテランDFの名も挙げた。

「あと、谷口彰悟選手も見たいですね。怪我から復帰して国際試合久々なので。彼みたいな選手がリーダーとして出てきてほしいです。谷口選手じゃなくても、安藤（智哉）選手にしてもそうですし、どのポジションでも高い競争を見せてほしい。そういうパフォーマンスを見せてほしいなと思いますね」

ブラジル代表との過去の対戦成績は日本の0勝11敗2分。通算5得点・35失点と、いまだ一度も勝利を挙げたことがない難敵だ。指揮官もカルロ・アンチェロッティ監督に代わり、新たなスタートを切っているなかで、森保Jがサッカー王国にどこまで通用するのか、見ものだ。（FOOTBALL ZONE編集部）