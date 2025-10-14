【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月20日〜10月26日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『関わる人は厳選していくでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
あまり多くの人とは関わらず、少人数の人の中で過ごします。やりたいことがいつもよりはできているでしょう。けれど様々な人に繋がりを作りたいと思われていて、その依存感で窮屈さを感じることもあります。仕事や公の場では贔屓してあげる人がいるようです。自分の能力や才能を使ってあげるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の気持ちをいかにコントロールできるかで、自分の満足度が変わりそうです。問題が起きるたびに、解決を急ぐことを少し控えてください。不満なままでもよしとしておくと良いでしょう。シングルの方は、頭の中で考えすぎる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつも以上に前向きにいようとしています。
｜時期｜
10月24日 意地悪をされてしまう ／ 10日25日 知名度が上がる
｜ラッキーアイテム｜
観光地
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞