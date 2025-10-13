ロックバンド氣志團の綾小路翔が12日、X（旧ツイッター）を更新。移動中にファンの“痛車”の真後ろになったことをちゃめっ気たっぷりに明かして、話題になっている。

10月11〜13日の3日間、東京・お台場にある海の森公園で野外音楽フェス「TOKYO ISLAND2025」が開催中。氣志團は12日に出演した。ライブ後、綾小路は、「今、移動の車の中から見ていたよ。帰路に着く、KISSES（ファンのこと）のみんなの背中を。君らの声援に今日も沢山力を貰ったぜ。ありがとう」とファンに感謝を述べた。「本当は直接伝えたかった。でも、そっちの窓が開かなかったんだ。ごめんな」とその場で感謝を伝えられなかった理由をユーモアたっぷりに説明して、「いつもありがとう。今日もありがとう。待ってておくれ。恩返し、ちゃんと考えてるからさ」と続けた。

約10分後、綾小路は再びXを更新。「そして今。おまえらのバックには氣志團がついてっから。リアルに」と移動車のフロントガラスから見える氣志團の“痛車”の写真を公開した。まさかのミラクルに、「すごっ」「車もそうだがマジでバックにいる奇跡」「すげぇ。この人につながれ！」と反響が巻き起こった。当該ポストに5.6万いいねが集まり、「翔やん俺の裏にいたんすか」と車の持ち主として名乗り出る声も出ている。