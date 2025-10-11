MALIA.¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÌÀ¤«¤¹Ë´¤¸µÉ×¡¦»³ËÜ¡ÈKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡ÖÆ®ÉÂÃæ¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤ÎMALIA.¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£7Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÉ×¡¦»³ËÜ¡ÈKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¥ê¥Ã¥Á¡ª²ÈÄÂÇ¯´Ö¿ôÀéËü±ß¤Î¥É¥Ð¥¤¤Î¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿MALIA.
¡¡MALIA.¤Ï¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤ËÉ¬¤ºË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢7Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÉ×¡¦»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢Èà¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£¡ÖÆ®ÉÂÃæ¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Î¥º§¸å¤â¿¼¤¤·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿MALIA.¡£Î¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê»þ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç»ä¤¿¤Á¤ªÊÌ¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¼ä¤·¤µ¤òÅÇÏª¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡£À¸¤¤Æ¤ë¤È¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤â¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èà¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«¿È¤Î»Å»ö¤ÎÀ®¸ù¤â»³ËÜ¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤·¤ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç°ì½³¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
