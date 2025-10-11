レジでキレる迷惑客「5600ポイント入ってるから！」謎の注文にレジチェッカーも困惑、キャッシュレス決済の悲劇【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
コロナ禍で一気に普及したキャッシュレス決済。クレジットカードや電子マネー、ポイントカードなど、さまざまな支払い方法があるため、レジで混乱する客や店員が増えている。今回は、狸谷さん(@akatsuki405)が描く漫画「「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」から、「余計な補足」というエピソードを紹介する。
■キャッシュレス決済の謎めいたやり取り
狸谷さんが務めていたスーパーでは、商品打ちや袋詰め、ポイントカードの有無、決済方法の確認まで、店員の作業負担は大きかった。そんな中、客に「お支払い方法は現金でよろしいですか？」と尋ねると、「いちいちうるさいな！見てわかんない？電子マネーだよ！時間ないから早くしなさいよ！！」と怒鳴られることもあったという。
電子マネーは、使う会社によってレジの操作が違うため、客がどの方法で支払うかを確認する必要がある。しかし、その確認を怠ると、客に怒られるというジレンマに、チェッカーは日々イライラさせられていた。
■支払い方法が変わる客の不思議
今回のトラブルは、電子マネーでの決済時だ。客が「電子マネーで」と言ってカードを差し出してきた。チェッカーがレジの設定を変えると、客はクレジットカードの挿入口にカードを差し込もうとした。チェッカーが「恐れ入りますが電子マネーですよね。それでしたら、カードは上にかざしていただいて」と説明すると、客は「じゃあ一括でお願い」と言ってきた。
「クレジットカードに変えたいのか？」と混乱したチェッカーが「電子マネーでお間違いないですよね？」と確認すると、客は憤慨しながら「だから、電子マネーって言ってるじゃない！5600ポイント入ってるから、それ使ってよ」と言い返してきた。
クレジットなのか、電子マネーなのか、ポイント決済なのか…チェッカーは混乱を極めた。「ポイントもご利用でしょうか？」と聞くと、再び「だから電子マネーで！なんでわからないの！？」と客はブチギレてきた。
このトラブルについて狸谷さんに尋ねると、「世の中には1つのカードでクレジット、電子マネー、ポイントが一緒になっているカードがありますので、たまにこのようなことが起きます」と話す。最近は、かざすだけで決済できるカードも増えており、複雑な使い方に客も店員も混乱しているのが現状だ。
「いろいろありすぎて混乱する」「現金一択のときはこんな面倒はなかった」など、読者からも共感の声が寄せられている。わからないときは、素直にチェッカーの指示に従うのが一番のようだ。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。