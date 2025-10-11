ロンTより断然こっち！【ハニーズ】大人の上品見え♡「褒められブラウス」

ロンTよりきちんと感も華やかさも備えたブラウスがあれば、大人上品な着こなしを楽しめる予感。フリルや繊細なデザインが、シンプルな装いのアクセントになる新作ブラウスを、今回は【ハニーズ】と、一部の店舗で買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップします。オンオフ問わず大人コーデに取り入れやすく、手持ちのボトムスとも合わせやすそうです。

シンプルコーデも華やぐフリルブラウス

【ハニーズ】「スタンドフリルブラウス」\2,680（税込）

スタンドカラーにさりげなくあしらわれたフリルや、フロントボタンが見えない比翼仕立てが上品な印象のブラウス。どこかクラシカルな雰囲気が漂います。ほどよくゆとりがありながらやや短めの着丈で、インでもアウトでもバランスよく着られそうです。

きちんと感をプラスする大人のブラウス

【ハニーズ】「Vネックブラウス」\2,680（税込）

お仕事やセレモニーなど、きちんと感が求められる場面でも活躍してくれそうな一枚。ゴールドボタンや、首元がすっきり見えするVネックがポイントです。デニムパンツと合わせればカジュアルダウンした着こなしも楽しめます。抗菌防臭機能付きだから、長時間着用する日も快適に着られるかも。

控えめフリルで大人フェミニン

【ハニーズ】「フリルピンタックブラウス」\2,980（税込）

控えめなフリルが魅力のブラウスは、フロントのデザインが顔まわりを華やかに演出。フェミニンな雰囲気もきちんと感も兼ね備えているので、オンオフ問わず活躍してくれる一枚に。袖口の幅広カフスが手元をすっきり見せてくれるのも◎ シンプルなコーデも洗練された印象に仕上げてくれそうです。

ラッフルデザインで大人可愛いをひとさじ

【GLACIER lusso】「ラッフルフリルブラウス」\3,980（税込）

さりげない織り柄が高見えし、上品な印象を与えてくれるブラウス。ラッフルフリルをあしらったデザインでも甘すぎず、大人世代にもすっとなじみそうです。シンプルなボトムスと合わせるだけで、華やかさを添えてくれます。お仕事やお呼ばれのシーンにもおすすめで、ワードローブに一枚あると心強いかも。

