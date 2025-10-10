非常識な親の子は問題児？同じ学年の間では有名だった｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第32話をごらんください。

子ども会会長・べき子さんの長話をさえぎって帰宅した役員と一緒に退室した主人公・山吹さん。この役員は、べき子さんの子どものことを知っていて、その子は教科書を隠すなどする問題児で有名だそうで…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

役員会の話し合いのはずなのに、いつの間にか、会長・べき子さんのグチばかり聞かされます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

話の流れを断ち切ってくれた人がいました！山吹さんも、すかさず便乗します。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

グチ大会から解放されて、よかったですね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

子ども会の会長・べき子さんの娘は、問題児として有名だそうです。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さん母娘のことを知っている人にとっては、疑念を抱かずにはいられなかったようです。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

この役員さんも、べき子さんのことをよく思っていないようですね。さらに、べき子さんの子どもも問題児で有名だというので驚きです。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）