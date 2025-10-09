2007年に放送されたドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に出演し、一躍人気俳優となった俳優の水嶋ヒロ。彼が10月9日までに近影を公開し、話題となっている。

「水嶋さんが登場したのは、実業家の中山太洋氏のXです。水嶋さん本人もSNSを利用していますが、更新頻度は少なめです。Instagramは8月で止まっており、Xで自身発のポストは2023年6月を最後に2025年10月9日まで見られませんでした。つまり久々の近影ということですね」（芸能記者）

ファンはその激変ぶりに驚いたようだ。

「ツーショットに写る水嶋さんは、白いTシャツに、首元にはサングラスをかけた装いで登場。長い髪は束ねて、顎には髭を蓄えたワイルドな印象になっていました。さらに目を引くのは、半袖のTシャツから見えるムキムキの腕。首元も太く、鍛え上げられた身体に目を奪われます。ボディビルの大会やフィジークの大会に出てもおかしくないような筋骨隆々ぶりですね」（同前）

X上では

《ワイが知っている水嶋ヒロは見つからなかった》

《水嶋ヒロさん、室伏さんに寄せてきたな》

《細くてシュっとしたイメージが強いから衝撃！ ！》

と驚きの声が続々よせられている。そんな反応が起こる背景を芸能ジャーナリストが語る。

「水嶋さんの俳優としての本格デビューは2005年。ドラマ『ごくせん』への出演がきっかけでした。その後、2006年に『仮面ライダーカブト』で主演を務め、一躍人気俳優に。180cmというスラッとした抜群のスタイルと、端正な顔立ちでファンを魅了しました。さらに、『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（2007年）や『メイちゃんの執事』（2009年）など数々の人気ドラマを総なめしました。

そして彼は、2009年4月にシンガーソングライター・絢香との結婚を公表。役者としての地位が確立されたのと同じタイミングで世間は驚きましたね。そこから彼は、周囲の反対を押し切り、結婚の翌年に当時の所属事務所から独立。会社を立ち上げるなどし、表舞台から距離を置いていました」

なかなか目にする機会がないため、驚きの声があがるのも当然だというわけだ。

「現在は、俳優やモデルだけではなく、他企業とのプロジェクト発足や、自社ブランドやコンテンツの企画制作、EC・Webサイト運営など様々な事業を行っている水嶋さん。しかし、生活の軸は『家族』だといいます。家族を守りたいという思いが、身体を鍛え上げる理由のひとつかもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

それにしてもムキムキだ……。