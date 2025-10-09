「世界有数の力を持っている」なぜパラグアイは対戦国に日本を選んだ？ 指揮官が明かす「W杯で結果を残すため」
パラグアイ代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田で日本代表と国際親善試合を戦う。
９日、アルゼンチン人のグスタボ・アルファロ監督は前日会見で、日本戦に向けてこう意気込んだ。
「我々は長い予選を経て、15年ぶりにワールドカップ出場を決めた。これはパラグアイにとって大きな夢で、同時に大きな挑戦でもある。大会の出場権を得た今、チームは次のフェーズに進んでいる。この美しい国である日本との対戦を通して、本戦に向けた準備を進めるつもりだ」
また、日本を対戦国に選んだ理由も明かした。
「ワールドカップで良い結果を残すためには、より力のある国と戦う必要がある。そういった意味で日本は我々よりもFIFAランキングが上位、そして世界有数の力を持っているため、今回対戦相手として選択した」
パラグアイ代表は、ワールドカップの南米予選で、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイといった強豪国に勝利。昨年７月18日時点で62位だったFIFAランキングも、今年９月18日発表時には37位と急上昇。19位の日本に迫る、まさに急成長中のチームだ。
そんな南米の強豪であるパラグアイと日本の一戦は明日10日、19時20分キックオフ予定となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
