やよい軒「鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食」発売/ぽん酢･辛子味噌･オリジナルスパイスで味変も

定食レストラン「やよい軒」は10月16日、「鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食(鶏皮餃子3個･鶏竜田揚げ2個)」970円と、「鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食(鶏皮餃子6個･鶏竜田揚げ2個)」1,240円(各税込)を発売する。全国の361店舗(2025年9月末時点)で取り扱う。

〈鶏皮餃子×鶏竜田揚げの新メニュー〉

香ばしく揚げた鶏皮で餡を包んだ『鶏皮餃子』は、噛むほどに旨味が広がり、ごはんとの相性も良いという。『鶏竜田揚げ』は、通常のから揚げとは異なるサクッとした衣と柔らかな鶏肉の食感が特徴で、ボリューム感と満足感のある仕立て。

味付けは、ぽん酢･辛子味噌･オリジナルスパイスの3種を用意しており、最後まで飽きずに、自分好みのアレンジで食べられる。

◆鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食(鶏皮餃子3個･鶏竜田揚げ2個)

税込970円

◆鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食(鶏皮餃子6個･鶏竜田揚げ2個)

税込1,240円

