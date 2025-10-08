ダンジョン爵として異世界で成り上がる　コミックヴァルキリーWeb版『ダンジョン領主の下克上』連載開始

『コミックヴァルキリーWeb版』最新号Vol.148（キルタイムコミュニケーション）から『ダンジョン領主の下克上 ～いきなりド底辺ダンジョンのマスターにされたゲームデザイナー、ブラック業界を生き抜いた社畜能力で運命を切り開く～』（式神くろ子、原作：石和\／以下、ダンジョン領主の下克上）の連載が開始された。

【写真】式神くろ子、原作：石和\『ダンジョン領主の下克上』

『ダンジョン領主の下克上』の舞台となるのは王都アーレンダイン。この国には税収を上げるために、ダンジョンを運営することで冒険者から金品を奪うというグレーな職業「ダンジョン爵」が存在していた。

ダンジョンを攻略されればダンジョン爵は命を落とすーー。そんななか異世界からの使者がダンジョン爵として召喚された。彼の名は穂村明（ほむらめい）。本作はダンジョン爵として異世界転生させられた彼の、成り上がりの物語である。

そのほか本誌では『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！』（原作：林達永、作画：チェ・ミンジ）『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！』（原作：林達永、作画：金光鉉）『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』（高野いつき、原作：桂かすが、キャラクター原案：さめだ小判）といった作品が揃う。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）