Mrs. GREEN APPLEが出演する、NHKのコント番組『LIFE！』の72分拡大版『LIFE！マーベラスSP』の予告が公開された。

【動画】『LIFE！マーベラスSP』予告／Mrs. GREEN APPLEの出演発表

■「ネクタイメンカラなの最高」。Mrs. GREEN APPLEがスーツ＆メガネの“サラリーマン”姿で登場

『LIFE！』初出演となるMrs. GREEN APPLEは、3本のショートコントに参加。大森元貴の圧倒的な歌唱力が生かされたコント「はじまりが高過ぎる」、3人が息ぴったりのキレキレダンスを披露するコント「リフレッシュ」、LIFE！メンバーとの絶妙なかけ合いとチームワークが見どころのコント「グローバル」は、いづれもオフィスが舞台のコントで、3人はサラリーマンを演じる。

公開された予告で大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架は、メガネ＆スーツ＆ネクタイでビシッと決めた“サラリーマン”姿で登場。内村光良と共に「13日は、マーベラスSP！」と声を合わせると、ゲスト出演する河合優実、Mrs. GREEN APPLE、天海祐希のコントの一部が映し出される。トークシーンでは、特技を初披露した藤澤が、内村に「詐欺師の目をしてる！」と言われるの姿も。果たしてどんな内容のコント＆トークが繰り広げられるのか、期待が膨らむ。

SNSでは、「写真で見てた何倍も勢い良かった笑」「楽しみ過ぎるどうしよう」「絶対面白い 録画しなければ！」「攻めすぎｗ」「ネクタイメンカラなの最高かよ…」「涼ちゃん詐欺師の目してるって言われてるんだけどw」「本当に楽しみすぎる」など、ファンの関心も高まっている。

『LIFE！マーベラスSP』は、10月13日放送。

■動画：大森元貴「おじゃまします！」。“マーベラス”なゲスト出演に内村光良も驚き