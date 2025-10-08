¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ Àø¿å´Ï SS-513 ¤¿¤¤¤²¤¤ ´ú¡¦´ú´È¡¦´ÏÌ¾¥×¥ìー¥È¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ñー¥ÄÉÕ¤¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡¡¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖJB35NH 1/350 ³¤¾å¼«±ÒÂâ Àø¿å´Ï SS-513 ¤¿¤¤¤²¤¤ ´ú¡¦´ú´È¡¦´ÏÌ¾¥×¥ìー¥È¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ñー¥ÄÉÕ¤¡×¤Î½Ð²Ù¤ò10·î8Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,730±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ Àø¿å´Ï¡Ö¤¿¤¤¤²¤¤¡×¤Î1/350¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¥ï¥¤¥É²½¤·¤¿Á¥ÂÎ¾åÉô¤ä¥»¥¤¥ë´ðÉôÅù¡¢Á°µé¡Ö¤½¤¦¤ê¤å¤¦¡×·¿¤È¤ÎÁê°ãÅÀ¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤¤¤²¤¤¡×ÍÑ¡¿¡Ö¤¸¤ó¤²¤¤¡×¡Ö¤Ï¤¯¤²¤¤¡×ÍÑ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥Á·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥»¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¤Þ¤¿¡¢SS-513¡Ö¤¿¤¤¤²¤¤¡×¡¢SS-514¡Ö¤Ï¤¯¤²¤¤¡×¡¢SS-515¡Ö¤¸¤ó¤²¤¤¡×¤Î´ÏÈÖ¹æ¡¿´ÏÌ¾¥Ç¥«ー¥ë¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë¥Ï¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Á´Ä¹¤Ï239.5mm¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´ú¡¢´ú´È¤Î¥«¥éー¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ñー¥Ä¡¢´ÏÌ¾¥×¥ìー¥È¡Ê10¡ß50mm¡Ë¤¬ÉÕÂ°¡£´ú¤Ï¼ê¤Ç¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯ÍÍ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏÀ½ÉÊ¤òÁÈ¤ßÎ©¤ÆÅÉÁõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£