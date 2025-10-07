神奈川県警が「真っ二つのメルセデス・ベンツ」と「りんごのキャラクター」投稿！ 意味するものは？ 「マニアック」な絵、あなたは分かる？

2025年10月6日に神奈川県警察本部交通部交通総務課の公式X（旧Twitter）アカウントが投稿した1枚のイラストが注目されています。

今回登場したのは、真っ二つに割れたメルセデス・ベンツらしきクルマと、その横に立つりんごのキャラクター。

これは何を意味するのでしょうか。

おそらく分かる人であれば、「真っ二つのメルセデス・ベンツ」、「りんご」というキーワードだけで答えが分かるかもしれません。

さらにヒントはクルマのナンバープレートに「・417」の番号があること。

そう実はこの構図、歌手・椎名林檎さんが2000年にリリースした『罪と罰』のCDジャケットをオマージュしたものです。

ナンバープレートの「417（しいな）」や、登場キャラの「りんご」など、遊び心あふれるディテールも満載。

この投稿に対してユーザーからは「ナンバープレート417+りんご 罪と罰 椎名林檎っすね」、「椎名林檎すぎるわ」というコメント。

さらには「どんどんネタがマニアックになってるw」「カットモデルの”縦目”メルセデスと思われるクルマ、ドライバーがリンゴ、そしてナンバープレートの数字…県警のSNS担当の方、本当にマニアなんですね（笑）」というコメントも見かけられました。



元々この罪と罰のジャケットに登場したメルセデス・ベンツは椎名林檎さん自身の愛車だったといい、それを真っ二つにしたことでも当時大きな話題となりました。

今回、神奈川県警察本部交通部交通総務課の投稿では「真っ二つのメルセデス・ベンツ」、「りんご」に加えて以下のコメントを投稿。

「エンジンオイルが不足したり、劣化したりすると、潤滑や冷却が行えなくなり、重大な故障や最悪の場合火災などにつながります。こまめにエンジンオイルを点検し、定期的に交換しましょう。」

このコメントと絵の関係性は不明ですが、以前からかなりマニアックなクルマを登場させていることや、ヤンキー運転のようなツッコミどころ満載な絵を投稿するなど、常に話題となっていました。

そうしたことからもユーザーからは「また神奈川県警がやってくれた」と反響を呼んでいます。