【ダンダダン×ナノ・ユニバース】河村康輔コラボアパレルがアツい！
TVアニメ『ダンダダン』とコラージュアーティスト・河村康輔のコラボレーションが決定！ ロングTシャツ3型とトートバッグ1型がナノ・ユニバースから登場する。
☆スタイリッシュなグラフィカルデザインが楽しめるコラボグッズをチェック！（写真9点）＞＞＞
ナノ・ユニバースより、2025年10月10日（金）よりTVアニメ『ダンダダン』と、コラージュアーティスト／グラフィックデザイナー／アートディレクターとして幅広く活躍するKosuke Kawamuraとの特別コラボレーションアイテムがリリースされる。
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送、第2期が2025年7月3日（木）から放送され、第3期の制作も決定している人気作。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
今回ナノ・ユニバースにて登場するコラボレーションアイテムを手掛けた河村康輔は、ブランドやクリエイターとのコラボレーション、書籍装丁、ライヴ・イベントフライヤー、DVD・CDジャケットなど、多岐にわたるフィールドで注目を集めるアーティスト。
両者の個性を融合させたデザインは、ナノ・ユニバースならではの特別なラインナップとして展開される。
ロングTシャツは「オカルン変身前」「オカルン変身後」の2バージョン、「モモ」デザインはカラーとモノクロの2種類を展開。「オカルン｜モモ」デザインはホワイトとブラックの2カラーで展開される。
そして「オカルン｜モモ」がデザインされたトートバッグもラインナップ。
どのアイテムも河村康輔ならではのグラフィカルなデザインをお楽しみいただける。
ナノ・ユニバース渋谷神南、ルミネ新宿、ルミネ大宮、二子玉ライズ、Tokyo-Bay、ラゾーナ川崎、大阪ルクアイーレ、名古屋ラシック、札幌ステラプライス、台湾の各店舗のほか、mix.tokyo、ZOZO TOWNなどでお取り扱いされる。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
