Mrs. GREEN APPLEが10月6日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。大森元貴が自身のSNSでオフショットを公開し、その姿にファンから驚きと心配の声が寄せられた。

■車椅子に乗った大森元貴を支える若井滉斗＆藤澤涼架

大森はXで「プチギックリ腰の中、歌います お見逃しなく 泣」と告知。続くInstagramストーリーズでは、サングラスをかけた大森がタキシード×蝶ネクタイ姿で車椅子に乗り、若井滉斗と藤澤涼架がその背後で手押しハンドルに手を添えるショットを公開した。

番組本番では「GOOD DAY」を披露。大森は丸いステージ上でリズムを取りながら、体を大きく動かさずに圧巻の歌声を響かせた。

■タキシード×蝶ネクタイ姿で笑顔を見せる大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架

番組公式Xでは、3人が番組のネオンロゴを囲む本番直前ショットを投稿。大森はロゴの後ろからピースを見せ、若井と藤澤はそれぞれリラックスした笑顔を見せている。

さらにMrs. GREEN APPLE公式Xでも、同じ場所で撮影されたオフショットが公開。ネオンロゴの下に脚を伸ばして座る若井を前に、大森は称えるように両手を向け、藤澤は両腕を大きく広げたポーズをとっている。

■「お大事に」「早く治りますように」ファンから温かいエール

大森が車椅子に乗った姿には、「お大事に」「早く治りますように」「ミセスのボスのオーラすごい」「貫禄あってカッコイイ」「プロすぎる」「JAM’Sのために笑顔を見せてくれて感涙」など、心配と称賛の声が殺到。

さらにパフォーマンス後には、「歌声最高だった」「ぎっくり腰でも声量が変わらないの凄すぎ」「高らかに歌いあげる姿に圧倒された」「タキシード優勝」といった感想も相次ぎ、プロとしての姿勢に多くのファンが感動を寄せた。

