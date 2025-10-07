か、完売しないでーーーッ！（涙）【セリア】見かけたら即カゴ！「平成キャラグッズ」

平成の思い出をギュッと詰め込んだ、懐かしくて可愛いキャラグッズが【セリア】から続々登場！ ティーンズ向けブランドの【エンジェルブルー】や、アニメ「とっとこハム太郎」など、当時夢中になったキャラクターたちが、ポーチやキーホルダーになって帰ってきました。開けるまで中身が分からないブラインドタイプもあり、コレクション欲をくすぐられるアイテムが勢ぞろい。見つけたら「即カゴ！」 したくなるようなグッズをご紹介します。

可愛さ満点の平成キャラポーチ

【セリア】「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」\110（税込）

エンジェルブルーのキャラクター「ナカムラくん」が、フルーツやハートに囲まれたキュートなデザインが目を引くこちら。裏面にファスナーがついたミニサイズのポーチで、ちょっとした小物の収納が可能。チェーンが付いているため、バッグに付けてチャームとして使うのもありかも。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「ピンクの他にブルーもありました」とのことで、色違いで揃えたくなりそうです。

開けるまでワクワク！ コロンと可愛いピンバッチ

【セリア】「AB＆DL ブラインド ピンバッジ」\110（税込）

開封するまで中身が分からないブラインドタイプのピンバッチは、コレクション欲をくすぐるワクワク感が魅力。デザインは、エンジェルブルーか【デイジーラヴァーズ】のキャラクターで全10種類。「次はどれが出るかな」と、何度も手に取りたくなってしまいそうです。

ハム太郎世代必見！ 立体感がポイントのラバーキーホルダー

【セリア】「ラバーキーホルダー②」\110（税込）

ハム太郎のキャラクターがデザインされた、ブラインドタイプのキーホルダーもセリアで発見。袋を開けるまで中身がわからないドキドキ感が、クセになる人も多いのでは。ラバー素材のやわらかな質感も魅力で、どこか懐かしい気持ちになれるかも。全8種類のキャラクターがラインナップされていて、つい集めたくなりそうです。

ポーチに忍ばせたい！ キュートなデザインのカードミラー

【セリア】「カードミラー」\110（税込）

完売が心配になるほど可愛いデザインのカードミラーも見逃せません。 薄型 & コンパクトな手のひらサイズで、化粧ポーチやミニバッグにもすっきり収納できそうです。デザインは、ハートのリボンの中でウインクしているハム太郎とリボンちゃんの絵柄と、キャラクターたちが大集合している絵柄の全2種類。身だしなみをサッとチェックしたい時に大活躍する予感！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。