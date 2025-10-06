今季３度目の離脱…アーセナル主将ウーデゴーが左膝の内側側副靭帯を損傷。ウェストハム戦で負傷、ノルウェー代表も辞退
アーセナルは現地10月５日、公式サイトでMFマーティン・ウーデゴーの負傷を発表。検査の結果、左膝の内側側副靱帯の損傷と診断された。なお、加療期間は公表されていない。
ウーデゴーは４日に行なわれたプレミアリーグの第７節・ウェストハム戦に先発したが、19分にアクシデント。右サイドで相手からボールをカットしようとした際に、膝同士が接触してピッチに倒れ込んだ。その後、治療を受けてプレーを続けたが、30分にマルティン・スビメンディとの交代を余儀なくされた。
アーセナルのキャプテンはこのところ、怪我が続いている。８月23日の第２節・リーズ戦では相手との接触で転倒し、右肩を痛めて負傷交代。復帰して臨んだ９月13日の第４節・ノッティンガム・フォレスト戦でも相手のスライディングを受けた際に、右肩をピッチに強く打ちつけるような形で倒れ、ピッチを後にしている。今回の負傷で今季３度目の離脱となった。
また、10月に2026年ワールドカップ予選を戦うノルウェー代表への不参加も決定。代表ウィーク中はアーセナルのトレーニングセンターでクラブの医療チームによる診断と治療を受ける予定のようだ。
ウーデゴーは今季リーグ戦６試合に出場し、１アシストを記録。チームの主軸を担っている主将の早期回復を願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
