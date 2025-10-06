4000円分のクーポン＋オリジナルグッズ4点で3000円はお得すぎん...！？「焼肉きんぐの福袋2026」の抽選受付スタート。

「焼肉きんぐ」では、2025年10月6日から16日まで『焼肉きんぐの福袋2026』の抽選応募を公式アプリで受け付けています。

クーポンだけでお得確定の福袋

毎年人気の「焼肉きんぐの福袋」。今年は公式アプリからの事前抽選販売となります。

福袋の内容は以下の通りです。

・4000円分のクーポン券（500円分×8枚）

クーポン券は、「焼肉きんぐ」で店内飲食3000円ごとに1枚使えます。有効期限は、2026年1月13日から3月31日までのものと、4月1日から6月30日までのものがそれぞれ4枚ずつ入っています（他の割引券との併用はできません）。

さらに、オリジナルグッズ4点も入っています。

「オリジナルレジカゴ保冷バッグ」は、買い物やレジャーに大活躍。

本物そっくり！？な「ストリート看板型ルームライト」。

「肉柄ティッシュカバー」は、インパクト大のデザインです。

持ち歩きに便利な「オリジナルウェットティッシュ」も付いてきます。

上記5点が入って、価格は3000円。

応募は、「焼肉きんぐ公式アプリ」内の特設ページからできます。

抽選応募期間は、10月6日から16日まで。10月27日以降に公式アプリで当選発表されます。

なお、当選者への販売期間は2026年１月2日から8日までです。

当選した福袋の受け取りは、抽選応募時に指定した店舗です。支払いの際に、レジでアプリの当選画面を提示する必要があります。

受け取り予定日に受け取りせず、受け取り店舗に連絡がない場合は、受け取り予定日から起算して翌々日にキャンセル扱いとなるため注意が必要です。

当選者によるキャンセルがあった場合は店頭で販売する場合もありますが、キャンセル待ち受付は実施していません。

詳しくは、特設ページから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部