BABYMETAL¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦O2¥¢¥êー¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¤è¤ê¡Öfrom me to u (feat. Poppy)¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BABYMETAL¤¬10·î3Æü23»þ¤Ë¡¢¡Öfrom me to u (feat. Poppy) ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£O2¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×»Ë¾å½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÎÃæ¤«¤é¼ýÏ¿
¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤¬ÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Üー¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤ÇÆüËÜ¥°¥ëー¥×»Ë¾å½é¤Î9°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BABYMETAL¡£ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦O2¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥í¥ó¥É¥ó¡¦O2¥¢¥êー¥Ê¤Ï¥Ó¥êー¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ä¥¯¥¤ー¥ó¤Ê¤É¤â¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏBABYMETAL¤¬»Ë¾å½é¡£2ËüËç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¾ì¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤ò´¶¤¸¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î1Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦Intuit Dome¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤âÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯1·î10Æü¡¢11Æü¤Ë¤Ï15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¡ØLEGEND - METAL FORTH¡Ù¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026
SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN
LEGEND - METAL FORTH
[2026Ç¯]
01/10Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
01/11Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.08 ON SALE
ALBUM¡ØMETAL FORTH¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
BABYMETAL OFFICIAL SITE
https://babymetal.com/
¡ØBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://babymetal.com/legend-metalforth