女優の生田絵梨花（28歳）が、10月3日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。乃木坂46時代に見せた卵焼きの失敗について、「当時、まだIHが普及していなかった」とごまかした。



舞台「リア王」に出演する生田絵梨花が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。乃木坂46時代に、“伝説”として語り継がれている卵焼きについての話題となり、生田は「当時、まだIHが普及していなかった」と大嘘を吐きながら、「IHをホットプレートと思って、そのまま直接卵を入れて、こぼれそうになるのを昆布でせき止めた」と当時の失敗を振り返る。



生田によると「今は、めちゃめちゃ凝ったものは作らないですけど、卵焼きは作ります」「四角い卵焼き器あります」とアピールした。