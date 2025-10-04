AmazonでEarFun「Air Pro 4i」や「Clip」が低価格。読者限定6% OFF上乗せクーポン。先行セール
Air Pro 4i
Amazonは、プライム会員限定のセール「プライム感謝祭」の先行セールを10月4日からスタート。編集部が4日に確認したところ、EarFunのイヤフォンなどが低価格になっている。「Air Pro 4i」が通常7,990円のところ、6,489円になっているほか、「Clip」は通常7,990円が、6,489円になっている。
さらに、メーカーより、AV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EAROTCAV」も発行、これを適用するとさらに低価格で購入できる。
なお、プライム感謝祭は先行セールが10月6日23時59分まで、“本セール”が7日0時から10日23時59分まで。AV Watch読者限定クーポンコードの有効期間は10月10日23時59分まで。
EarFun ClipAV Watch読者限定 6%OFF上乗せクーポンコード
クーポンコード：EAROTCAV
期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格EarFun Air Pro 4i
通常価格：7,990円
セール価格：6,489円
クーポン利用後の特別価格：6,100円 EarFun Clip
通常価格：7,990円
セール価格：6,489円
クーポン利用後の特別価格：6,100円 EarFun OpenJump
通常価格：8,990円
セール価格：7,390円
クーポン利用後の特別価格：6,947円 EarFun Air Pro 4
通常価格：9,990円
セール価格：7,780円
クーポン利用後の特別価格：7,313円 EarFun Tune Pro
通常価格：8,990円
セール価格：6,989円
クーポン利用後の特別価格：6,570円 EarFun Wave Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7,638円
クーポン利用後の特別価格：7,180円 EarFun UA100
通常価格：9,980円
セール価格：7,990円
クーポン利用後の特別価格：7,511円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください