ハンユニスに集まったハマスの戦闘員＝２月２０日

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスは３日、トランプ米大統領のガザ和平案を踏まえ、人質全員の解放に向けた交渉に「直ちに」入ることに合意したと発表した。戦闘終結の試みは数カ月成果が出ていなかったが、突破口となる可能性がある。

ただ、トランプ氏の提案を無条件で受け入れるには至らなかった。ハマスは仲介者を通じて直ちに交渉に入り、交換条件の詳細について話し合う用意があると表明。ガザの統治については、「パレスチナの国民的合意を踏まえ、アラブとイスラムの支持を得た、独立した技術官僚からなるパレスチナ当局」に引き渡す準備があると述べた。

ＣＮＮはトランプ氏の提案に対するハマスの回答を入手した。この回答は仲介者を通じて米国側に送付された。

トランプ氏はこれに先立ち、５日夜までの回答を求める最後通告をハマスに突きつけていた。トランプ氏は今回に発表に前向きな反応を見せ、ＳＮＳトゥルース・ソーシャルで「（ハマスには）持続的な和平の用意がある」と信じると言及。またイスラエルに対し、人質救出のためガザへの爆撃を停止するよう求めた。

トランプ氏は「イスラエルは直ちにガザへの爆撃をやめるべきだ。そうすれば人質を安全かつ迅速に救出できる。現時点では危険すぎる。我々はすでに詰めるべき詳細について協議中だ」と続けた。

残る人質４８人の７２時間以内の解放と、ガザ地区の権力放棄への合意は、トランプ氏の提案の二つの柱だったが、ハマスの提案拒絶を招く「レッドライン（越えてはならない一線）」になる可能性も指摘されていた。

ハマスがこの二つの条件への合意を表明したことで、国際的な支持を受けた停戦案への道筋が示された。ただ、カタールやエジプト、トルコはハマスに提案の受諾を迫っているものの、最終的に停戦合意の妥結に至るかは不透明だ。