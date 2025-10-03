まい先生「その子の真似をしてみる」ハイチェアVSローチェア論争に独自見解！
YouTube動画「【ベビーチェア比較】ハイチェア VS ローチェアどっちがいいの？」で、お口と姿勢の専門家・まい先生が、ハイチェアとローチェアの選び方について持論を展開した。「その子の真似をしてみる」という視点から、実際に座る子どもの姿勢や飲み込む動作を自分でも試してみる重要性を語った。
動画冒頭でまい先生は「椅子って姿勢とかすごく大事じゃないですか」と切り出し、ダイニングテーブルに合わせるハイチェアと、床に安定して置けるローチェア、どちらが良いのか悩む保護者に向けて、専門家の視点から解説。「足がついて安定性があればどっちでもいい」とコメントし、「足がつかないと嚥下の力が落ちてしまったり、咀嚼力のパーセンテージが落ちたりするので、足はしっかりついてほしい」と強調した。
さらに、ハイチェアの場合は「ちゃんと足裏が乗っかる板がついていれば大丈夫。なければ補助具や段ボールでもOK」と、柔軟な対応方法も提案。一方で、足がぶらぶらする椅子や猫背になりやすい椅子については、「ごっくんする力がかかりにくい」「骨格の形成や筋肉の発達にも影響があるので、あまりおすすめしないかな」と率直な意見を述べた。
また、ファミレスなどでよく見かけるテーブルに引っ掛けるタイプの椅子も、「便利だけど圧がかからないし、私も使って子育てしたことで反省している」と、自身の体験談も交えて注意点を紹介。「どんな飲み方をしているか一番分かりやすいのは、その子の真似をしてみる」と繰り返し、保護者が実際に同じ姿勢をとって飲み込もうとすれば、「飲みにくいよっていうのがよくわかる」とアドバイスを送った。
最後は「姿勢よく食べられる椅子をしっかりと使うことが一番大切」とまとめ、ハイチェアVSローチェア論争については「引き分けですね」と結論。「この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします」と締めくくった。
保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。