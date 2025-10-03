2025年も10月に入り、北国から紅葉の便りが届く季節になりました。旅好きの筆者もあちらこちらの紅葉の名所に訪問していますが、忘れられない景色が宮城県に2か所あります。一つが、鳴子温泉の近く、峡谷の深さが100メートルもある「鳴子峡（なるこきょう）」。峡谷にかかる国道47号大深沢橋の近くにはJR陸羽東線が走っており、トンネルを抜けた列車と紅葉を写真に収めることができる有名なスポットがあります。もう一つが仙台市中心部にある勝山（かつやま）公園です。1914（大正3）年にできた市内では3番目に古い公園で、真っ赤にそまったカエデやモミジの間からのぞく日差しのなんと美しいこと。皆さまもぜひ鳴子や勝沼公園にいらしてください。素敵な景色にびっくりすること間違いなしです。さて、仙台シリーズの第3回は「びっくりなお店」特集です。店名、外観、食事、などなど、仙台にはあっと驚くお店が数多くあります。今回はぜひ皆さんに訪問していただきたい「びっくりなお店」、4店をご紹介します。

勝山公園（2002年11月17日撮影）

まさに店名が『びっくり』でメニューがない！筆者がよく通った居酒屋です

最初に取り上げるのは、まさに店名が『びっくり』というお店です。そんなお店があるものですね、びっくりします（笑）。場所は仙台駅の東サイド、名掛丁藤村広場（なかけちょうとうそんひろば）の前にあります。

20年ほど前に筆者が仙台に住んでいた頃、よく通ったお店で、先日久しぶりに訪問してきました。その当時でも高齢だった女将は未だにかくしゃくとお店を切り盛りされていました。当店のびっくりポイントは店名に加え料理です。まずメニューがない。あるにはあるのですが、ほとんどの常連客は女将さんのお薦めのままに食事を頼みお酒を傾けます。「あうんの呼吸」が実に美しくびっくりなお店です。

びっくり

基本的に韓国料理が多いようです。「はい、めんたい」と最初に出てきたのはどうも魚のキムチ？。常連客の会話を聞いていると、スケトウダラ（明太子の親魚）のピリ辛のようです。明太子の親だから「めんたい」か。びっくりしました。スルメのようなコリっとした触感と辛みがよく合います。

びっくり（めんたい）

続いて女将が薦めてくれたのがセンマイ刺し。辛いタレが何とも言えず、マッコリともよく合います。最後は宮城名物のホヤ。キムチなのか辛味和えなのか判別がつきませんが、美味しいので料理名は何でもよくなる「びっくりさ」であります。こんな感じで、まぁ最初から最後までびっくりのお店です。それが理由で店名も「びっくり」になったのか、名物女将のみぞ知る、ですね。

びっくり（センマイ刺し）

びっくり（ホヤ）

ちなみに名掛丁藤村広場は、文豪・島崎藤村（1872〜1943年）が由来で、「日本近代詩発祥の地」の記念碑があります。藤村は、1896（明治29）年、教師として仙台に赴任し、約10カ月暮らしますが、下宿したのがこの場所にあった旅館兼下宿屋の「三浦屋」。1897（明治30）年に出版された処女詩集『若菜集』には、仙台時代に作られた詩が数多く収められています。

びっくりなお店『びっくり』と近代日本を代表する作家である島崎藤村の面影が合うような合わないような。何ともびっくりな街角であります。

ジューシーなモツ焼きがたまらない『佐喜乃』

続いてご紹介するは仙台駅前の仙台朝市近くにある『佐喜乃』（さきの、「喜」は本来「七」が3つ）です。比較的最近オープンしたお店ですが、まずモツ焼き屋らしくないおしゃれな外観にびっくりします。そして、当店の「びっくり」ポイントはモツの鮮度です。

佐喜乃

まず召し上がって頂きたいのがモツの刺身。見て下さい、この綺麗な色。「全種盛」は、「はつ」「たん」「こぶくろ」の刺身、「がつ昆布〆」を味わうことができる、1人飲みには最高のセットです。

佐喜乃（モツの刺身全種盛り）

続いてモツ焼きを頂きましょう。一番人気は「しろ（大腸）」。以前、千葉シリーズの際に、千葉市内に「日本一美味しいシロ」がある居酒屋をご紹介しましたが、『佐喜乃』のシロは味、弾力、ともにそれに勝るとも劣らない美味しさです。加えて頂いた「てっぽう（直腸）」も「しろ」に負けず劣らずのジューシーな味に思わず唸ってしまいます。どうぞ皆さまも新鮮なモツ焼きを食べに、足をお運びください。

佐喜乃（てっぽう）

魚の刺身が「鮮魚トレー」で登場、活気にあふれた『酒場フジコ』

続いてのびっくり店は、『佐喜乃』にもほど近い場所にある『酒場フジコ』です。仙台では比較的新しい飲食企業で、肴の鮮度と安さが大人気。今では3店舗を仙台で展開しています。

フジコ

『酒場フジコ』のびっくりは、スーパーのように魚の刺身が「鮮魚トレー」にのって大陳列されていることです。このタイプの飲食店は初めて見ました。まるでスーパーの鮮魚売り場や魚市場のように活気があります。

当日いただいたのは、生マグロの刺し身と玉こんにゃく。一皿の量は多くないものの、値段が安いのでどんどん頼んでしまいます。最後はアジフライ、半身ですが値段は何と250円（2025年6月現在）とは驚きです。ちなみに、フジコグループは『大衆すし酒場不二子』として東京・中野坂上にも進出しています。筆者は何度か訪問したことがあり、仙台と変わらぬお魚の鮮度にいつもびっくりしています。

フジコ（玉こんにゃく）

フジコ（アジフライ）

「ギリシヤの神」も驚く料理『やきとりそね田』

では「びっくり店」特集のトリをつとめる凄いお店をご紹介しましょう。仙台市宮城野区宮千代にある『やきとりそね田』です。焼き鳥（実際は焼きとんが多いです）の人気店ですが、びっくりポイントは看板と暖簾に書いてあるお店のキャッチコピー。「この味はギリシヤの神様も知りませんでした」。なんだそれ？って感じですが、看板に書いてあるということは本気なのでしょう（笑）。

そね田

『そね田』は、仙台市交通局地下鉄東西線「薬師堂」駅から歩いて15分ほど。プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地「楽天モバイルパーク宮城」からは歩いて20分ほどか。仙台駅から東に3キロほどの少々不便な場所にありますが、ギリシヤの神様も驚く料理目当てのお客様で連日大盛況です。

当店でまず注文したいのは「きゅうりの辛子漬け」。言わずもがなビールが進みます。続いて当店の名物「二番町（豚の横隔膜＝サガリの隣の部位）」「もうせん（豚の胃袋＝ガツの隣の部位）」をいただきました。どちらもジューシーで歯ごたえがあり、いかにもギリシヤの神様が好きそうです。辛いのは神様大丈夫でしょうか。七味のかけすぎが反省でした（笑）。仙台の片隅にある『やきとりそね田』。ギリシヤの神様になったつもりで是非お運びください。

そね田（きゅうりの辛子漬）

そね田（二番町）

そね田（上がもうせん）

酒の神ディオニュソスは仙台上空で何を思う？

今日は、仙台シリーズ第3弾として、「びっくり」なお店をご紹介しました。それにしても「ギリシヤの神様も知らなかった味」ってどんな味なんでしょうね。想像するだけで楽しくなります。

今回ご紹介した4店だけでなく、杜の都には「びっくりなお店」が沢山あります。きっとギリシヤのお酒の神様ディオニュソス（ローマ神話ではバッカス）も仙台の空の上でびっくりしていることでしょう。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。旅と食とビールと競馬をこよなく愛する。ツーリングとゴルフも趣味。ツーリングの成果でダイエットにも成功。

【画像】仙台のびっくりした料理がある居酒屋。自慢の料理がこれだ（15枚）