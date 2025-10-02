アサヒグループホールディングスが、サイバー攻撃を受けて生産や出荷を停止していますが、いまだ復旧のメドは立っていません。

アサヒグループホールディングスは先月29日からサイバー攻撃による「システム障害」のため、国内におよそ30ある工場の多くで生産を停止しています。

ビールや飲料などの受注も、緊急的に手作業で対応している以外は、ほぼ停止している状況です。

また、飲食店向けのビールの配送は、他のビール会社の商品とまとめて配送する取り組みがあり、アサヒの影響で、キリンやサッポロのビールの配送にも一部で遅れが生じましたが、他社商品のみの配送に切り替えるなどして、影響は解消される見通しです。

1日、臨時で通常のシステムを使わずに受注した「スーパードライ」などの主力商品に関しては、3日以降、少量ながら順次、納品を開始していくとしています。

一方、コンビニ各社では、一部の商品で納品が滞っているなど影響がでているということです。商品によっては、今後、品薄や売り切れになる可能性があるとしています。