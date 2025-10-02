この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、りゅう先生が「“大胆”と“繊細”を兼ね揃えた『最強の売れるマーケティング』を教えます。新刊の発売を延期にしてまで、こだわった“マーケティングの本質”とは？」と題して、自身の新刊の発売延期の真相を赤裸々に語った。



冒頭でりゅう先生は、「発売、延期になってしまいそうです。そもそも、なんで延期されたのかっていうところに、実は私のマーケティング的な深い考え方があります」と自ら延期に至った舞台裏を告白。告知前の突然のお知らせとなったが、既にLINE公式では一部ファンへ先行案内をしていたことも明かした。



発売延期の理由は、「中身の見直しを行うことにした」というシンプルながらもシビアなもの。「私はこだわってしまうので、中身を全部チェックさせていただいて、大幅改善というわけではないですが、補足した方がいい事例や改善ポイントがあって、そこをしっかり潰したい」と説明。予定より2週間～1ヶ月ほど遅れる見通しだが、「10年読まれる本にするためには、細部の修正は避けて通れない」と語る。



りゅう先生が何より重視したのは「ブランドやコンセプトの統一性」だ。「細部に神は宿る」「ブランディングとはファン作りではなく、区別と定義作りだ」という信念のもと、本来の意味や読者への“誤解コスト”すら徹底的に潰しにいく姿勢だ。「私が言っている細部というのは、単なる誤字脱字ではなく、世界観の統一や言葉の定義」と強調し、有名企業を例に「スタバはコーヒーではなく“サードプレイス”を売り、Appleは性能でなく“体験”を語った」と、市場で勝つ秘訣をわかりやすく解説した。



また「繊細さと大胆さ」のバランスこそマーケティングの極意と説き、「たった一言の定義が市場を変える。“細部”の定義にこだわりつつも、大胆な種まき＝シーディングで発売までの期待を最大化すべき」とアドバイス。延期そのものも「信頼の証」と捉え、定着するブランドストーリー作りや将来の爆発的ヒットのタネだと語る。「発売までに5回は予告を入れる“シーディング戦略”を推奨します」と具体策を提示し、「この本を“はじめて手に取るマーケ本”にしたいので絶対にズレを許さない」と熱弁した。



終盤では、“ファン頼みのインフルエンサーマーケティング”を一昔前の手法＝1.0と断言。「自分を起点として“紹介や拡散が自然発生する”3.0モデルこそ今後求められる」と提唱。「自分がいなくてもヒットする仕組み、つまり“ティッピングポイント”を全てのビジネスに設計すべき」とマーケター必聴の持論を展開した。



動画の締めくくりとしてりゅう先生は、「この話で何か思うところがあったらコメントください。発売延期をただのトラブルで終わらせず、期待を熟成させる“マーケティングの神髄”につなげます！」と強調し、次回予告と共に動画を締めた。