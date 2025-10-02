学校生活の思い出が詰まった卒業アルバム。この卒業アルバムが、大分県中津市内の複数の小・中学校で卒業から半年が経った今も届いていないことがわかりました。

【写真を見る】卒業アルバムが半年経っても届かず 複数の小中学校でトラブル 保護者から怒りや呆れの声 大分・中津市

（保護者）「子どもからいつになったら卒業アルバムもらえるの？と聞かれても何も答えられなくて、かわいそうだし申し訳ない」

こう話すのは、今年3月に大分県中津市内の小学校を卒業した子どもの保護者です。

保護者によりますと、卒業アルバムは、3月の卒業式で配られる予定が4月末に延期。その後、業者からの連絡が途絶え、7月に入ってから8月末の納品に向けて作業中と聞かされたということです。

（保護者）「学校にも業者から進捗状況の連絡や返事がない。学校側も困っていると思います」

中津市教育委員会に確認したところ、同様のトラブルは複数の小中学校で起きていることがわかりました。制作を請け負っている業者からは「10月中には届ける」という連絡が2日までにこの小学校を含め、各学校にあったということです。

（保護者）「寄せ書きが醍醐味だと思うがそれができない。一日でも早く6年間の思い出が詰まっているアルバムを子どもたちに届けてほしいです」

また、別の保護者は「詐欺にあった気分の人も結構いると思いますよ。今更もらっても…呆れています」と話していました。

OBSの取材に対し、この小学校の校長は「一日も早く届けたい」とコメント。また、業者は「昨年度は約10の小中学校から依頼が集中したため、時間がかかっている。大変申し訳なく一刻も早く届けたい」とコメントしています。