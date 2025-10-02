この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【春の家計革命】知らないうちに月1万円損してる！今すぐ見直すべき家計のムダ4つ​』が公開され、元教員・FP（ファイナンシャルプランナー）の秋山ひろ氏が、春のタイミングで家計の無駄な出費を総点検する重要性について語った。



秋山氏は「おかんのお金を守りたい秋山です」と挨拶し、生活費やスマホ代など多くの人が見逃しがちな“4つの家計のムダ”について具体的に解説した。



動画の冒頭では、「この4つっていうのは、そんなね、目新しい裏技でもないが、ただこのね、基本的なところ、支出の見直しをしっかりしていった人が不安なくせる」と述べ、家計を守るための土台として“固定費”にこそ注目すべきだと強調。



特に電気や水道など日々の節約にばかり気を取られるのではなく、「見直すべきは変動費じゃなくて固定費っていう話」とアドバイスした。



まず一つ目の固定費のムダとして挙げたのは『通信費』。

秋山氏は「迷ったら楽天モバイルにしとかれっていうのが僕の結論やね」と語り、全国に多数ある実店舗で手厚いサポートが受けられる点や、シンプルな1プラン制で料金の透明性が高く、無駄なオプション費用を抑えられることをメリットに挙げた。



一方で「通信があんまり良くないっていうことやよね」と通信品質に関する正直なデメリットにも言及。「おかんも1分1秒通信できないとヤバいっていう時ってあんまないよね」と世代による使い方も踏まえて推奨している。





続く二つ目は『サブスク（月額課金サービス）』。

秋山氏は「知らずに加入しっぱなしのサブスクは要チェック！忘れたままのサブスクは絶対解約」と呼びかけ、「年契約はやめておく」「サブスクは絶対月払い」など具体的なコツも伝授。



既存のサービスを見直し、不要なものは思い切って解約することの大切さを強調した。





三つ目のポイントは『車』。

秋山氏は「車は高級品。1台車減らせば月6万円の収入がアップ」などと断言。地方在住者の事情への理解を示しつつも、「例えば2台を1台にするとか、軽自動車に乗り換える」「ネットスーパーやタクシー利用の工夫で、車を手放すことで“事故リスク”も減る」と、家計だけでなく生活の安全性まで幅広く助言した。



四つ目は『保険』。

自身の体験を踏まえ、「1万払って4000円を営業の人にプレゼントできるのであれば、保険入った方がいい」「全部の保険をやめて、唯一入ってるのは子どもの学費のための掛け捨てだけ」など、手数料の高さや解約の煩雑さを指摘。「おかんにおすすめできる保険はたった2つ。



自動車保険と火災保険だけで十分」とし、「それ以外は貯金で自分を守る。高い手数料払う必要はない」と独自の資産防衛論を展開した。





動画の最後には「たった1つでもいいから、できるところからやってみられ」と視聴者にエールを送り、「お知らせやけど、生活のお金を守る知識をメールマガジンでもお伝えしてるよ」と、家計見直しに役立つ無料メルマガの告知も実施。



秋山氏は「またお金のお金、守るための発信続けていくね」と締めくくり、温かみあふれる語り口で家計の見直しを促した。