【暗殺教室】第2期再放送のOP＆EDテーマのノンクレジット映像が公開！
アニメ『暗殺教室』の放送10周年を記念したプロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』。10月2日（木）よりフジテレビほかにて放送開始となるアニメ『暗殺教室』第2期再放送のオープニング・テーマ『ENDER』GENICとエンディング・テーマ『Infinity karat』七海うららのノンクレジット映像が公開。さらに、アニメ公式Xにて再放送と連動した「殺せんせーの抜き打ちテスト」がスタートした。
『暗殺教室』の原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜にし続けている人気マンガ。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎える。
そして、『暗殺教室』10周年を記念したプロジェクトとして、『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』を始動。プロジェクトの柱となる3大アニバーサリー企画として、第1弾に4月10日（木）よりTVアニメ『暗殺教室』全47話がフジテレビほかにて1年かけて放送中。第2弾として『アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」が8月22日（金）に放送され、第3弾は2026年3月20日（金）公開の『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』となる。
このたび、3大アニバーサリー企画第2弾として、10月2日（木）より放送開始となるTVアニメ『暗殺教室』第2期再放送のオープニング・テーマ『ENDER』GENICとエンディング・テーマ『Infinity karat』七海うららのノンクレジット映像が公開された。
アニメ第1期再放送ではオープニング・テーマを友成空、須田景凪、エンディング・テーマをあたらよが務め、第2期のスタートはオープニング・テーマをGENIC『ENDER』、エンディング・テーマを七海うらら『Infinity karat』が担当。
『ENDER』は映画のフィルムのようなざらついた質感のクールな映像が印象的で、『Infinity karat』は3年E組と教師陣が勢ぞろいした黒板アートが描かれていく様子がファンの涙腺を刺激するエモーショナルな映像になっている。
後半に向かって新たな展開に突入していく物語の空気感を見事に表現した楽曲と映像をぜひ楽しんでほしい。
あわせてアニメ公式Xにて再放送と連動した「殺せんせーの抜き打ちテスト」がスタートすることも発表となった。
各話放送前に問題が出題されるので、放送を見て答えが分かったら指定のハッシュタグを付けて回答を投稿、抽選で毎週10名に特製ステッカーがプレゼントされる。
かなりマニアックな問題が出題されるため、再放送及びTVerで映像を何度も視聴しながら挑んで頂きたい。
（C）松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025
