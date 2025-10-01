まさかの言葉に唖然…妊活仲間にガツンと言われた「不妊様」にショック｜みんな私に配慮して【ママリ】

この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、 妊活 から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。主人公の高畑キリコさんは、 結婚 4年目にして 妊活 歴も4年。思うようにいかない日々の中で心の余裕を失い、周囲への期待やいら立ちが募っていきます。少しずつ関係がすれ違い、ついには 夫婦関係 にも亀裂が入ります。『みんな私に配慮して』第29話をごらんください。

言いたい放題のキリコさんに対して、ついにユキさんが物申します。ユキさんに対して失礼なことを言っていると気づいていないキリコさん。ユキさんの言葉に衝撃を受けるようです。

mochidosukoi

mochidosukoi

失言大連発のキリコさん…。しかし自分では全く気付いていない様子です。優しいユキさんもさすがに怒っているようです。

mochidosukoi

mochidosukoi

ユキさんは不幸だなんて一言も言ってないのに、自分の方が幸せだと、自分の事ばかりのキリコさんに物申すユキさん。少しは反省してくれると良いのですが…。

mochidosukoi

mochidosukoi

全て分かっていたユキさん。なんで自分だけが…と悲観的になるのも分かると言います。

mochidosukoi

mochidosukoi

「不妊様」とは不妊治療を続ける中で、妊娠できないことへの焦りやストレスから、周囲の妊婦さんや子どもがいる人に対して妬みや攻撃的な態度を取ってしまう人を指す言葉です。不妊様にならないよう、ストレスの原因を理解し、心のケアを大切にすることが重要ですね。



つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して

©mochidosukoi

©mochidosukoi

主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。



不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。



この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）