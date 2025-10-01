WCS第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発。初回に先頭打者本塁打を放った。

レッズの剛腕グリーンを打ち砕いた。カウント2-1から内角の161キロを捉えるとあっという間に右翼スタンドへ。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）の超弾丸弾だった。

試合を中継した米スポーツ専門局「ESPN」の放送席も絶叫。実況は「ライナーをぶっ放した！ 入った！ ショウヘイ・オオタニが低い弾道のライナーを右翼席に叩き込むリードオフ本塁打！ 早速ドジャースが1-0リード。ショウヘイが早速爆発したぞ！」と大興奮でまくしたてた。解説者は「打球速度117.7マイル。100マイル（約161キロ）を投げるハンター・グリーンの速度に対応することについて言えば、内角への速球にタイミングを合わせて芯で打ったことが、オオタニの実力を証明していますね」と絶賛した。

その後リプレーを見直した放送席は思わず「これを見てくださいよ。うわっ」。もはや引いているようだった。



