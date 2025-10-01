はじめしゃちょーの妻、年齢に衝撃 歳の差婚に「奥様若すぎます！」「モザイクでも可愛い感じるが伝わる」
一般女性と結婚発表した人気YouTuberのはじめしゃちょーが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、妻の年齢を発表した。これにネット上では驚きの声があがっている。
【写真】奥さん美人！身長差すごい…はじめしゃちょーのウェディングフォト
投稿された動画では、「妻の詮索はしないでください」「一般人なので」と結婚報告時にファンへ理解を求めていたが、今回は「発表と同時にウェディングフォトを何枚か出したのですが、顔は見えないけど雰囲気はわかる感じで、いろんなところで憶測とか『どんな人なのか？』とか、『何歳なのか？』というのを言われて」と切り出し、「悪意を持って言ってくる人とか、デマ情報が出回り過ぎている」と報告。。
発端となったウェディングフォトを複数枚アップしたことには「自慢の妻なのでつい…」と惚気ながらも、「正しい情報を話した方が平和な気がしました」と、今回の動画でできる限りの情報を出すことを決めたという。
そんな妻も動画で声だけ出演し、妻の年齢については「ボクの奥さんは若いです。20代前半です」と伝えた。
これにネット上では「よめめん可愛い声じゃん」「奥様のかわいい雰囲気が伝わりました」「モザイクでも可愛い感じるが伝わる」「歳の差婚にびっくりしました！ 奥様若すぎます！笑 幸せそうで何よりです」「よめめん20代前半なのに、しっかりしてる感あって好感持てるな♪」などの声が出ている。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、現在のチャンネル登録者数は1630万人を超える日本を代表するYouTuberと知られている。
