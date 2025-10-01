萬田久子さんが本人役で特別出演！HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ『萬田久子』

化粧品ブランド「HABA(ハーバー)」を展開する株式会社ハーバー研究所は、クリエイター集団「こねこフィルム」とコラボレーションし、縦型ショートドラマ『萬田久子』を制作。

2025年9月18日より、TikTokやInstagram、YouTubeなどで公開しました。

HABAイメージキャラクター歴34年となる女優・萬田久子さんが本人役で特別出演し、縦型ショートドラマに初挑戦しています。

HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ『萬田久子』

今回のコラボレーションは、ハーバーが30〜40代を中心とした若い世代へブランド認知を広げるため、SNSで幅広い世代に支持される「こねこフィルム」とのタッグで実現しました。

「こねこフィルム」作品に欠かせない人気俳優、赤間麻里子さん、半田周平さんが繰り広げる独特の世界感と、萬田久子さんのオリジナリティが化学反応を起こし、ユニークなショートドラマが誕生しています。

縦型ショートドラマ『萬田久子』ストーリー

仲睦まじい夫婦が乗っているエレベーターに、変装した萬田久子さんが乗り込んできます。

萬田さんに気づいていない夫婦は、萬田さん本人の目の前で、彼女の話を始めてしまい・・・。

クスッと笑える展開が魅力のショートドラマです。

ドラマ本編は、ハーバーのショートドラマ公式TikTokやInstagram、公式YouTubeチャンネルで公開中です。

HABA×こねこフィルム コラボ記念！公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

開催期間：2025年10月8日(水)23:59まで

ドラマの公開を記念して、豪華賞品が当たるキャンペーンがハーバー公式Xにて開催中です。

ハーバー公式X(@HABA_JP)をフォローし、対象の投稿をリポストすると応募完了。

さらに、大喜利コメントを投稿すると当選率がアップします。

＜賞品＞

「HABAコスメセレクション」＋豪華旅行券3万円分を抽選で10名にプレゼント

クリエイター集団「こねこフィルム」について

「こねこフィルム」は、映画やドラマの制作現場で経験を積んだクリエイターたちが集まったチームです。

SNS総フォロワー数は410万人、動画の総再生回数は19億回を超えています(2025年8月末時点)。

長年愛されるブランド「HABA」と新進気鋭のクリエイター集団、そして大女優・萬田久子さんという異色の組み合わせが生み出すユニークな化学反応。

クスッと笑えるショートドラマと、豪華賞品が当たるキャンペーンは見逃せません。

HABAとこねこフィルムがコラボした縦型ショートドラマ『萬田久子』と連動キャンペーンの紹介でした。

