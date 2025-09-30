俳優の東出昌大が9月28日に配信されたインターネット番組『世界の果てに、くるま置いてきた season3』（ABEMA）に出演した。

【写真】さっぱり綺麗め…ABEMAの番組に“短髪”で登場した東出昌大

俳優業にも復帰しつつある東出

この回は令和ロマンの高比良くるまがバングラデシュを旅する企画の2回目として、「なぜ…!? 山奥の秘境に東出昌大」のタイトルで放送された。

「番組はくるまさんが南アジアのバングラデシュをバックパッカースタイルで旅をしながら、ローカル路線バスの乗り継ぎなど、さまざまな過酷な体験をするもの。2回目の冒頭、荒い呼吸をしながら山を登る姿が映し出されたのですが、その人物はくるまさんではなく、東出さんだったのです。東出さんがヒマラヤ山脈に昇る朝日を前に、たたずむ様子が映し出されていました」（スポーツ紙記者、以下同）

短髪姿の東出は「広いですね、世界は。私の小ささを思い知るようで圧倒された」とも語っていた。

「東出さんは2023年のABEMA『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』でも、実業家のひろゆきこと西村博之さんとアフリカを旅しています。このシリーズは2024年には『世界の果てに、東出昌大置いてきた』『世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた』と続編も作られています」

東出の姿にネット上では驚きと称賛の声が相次いでいる。

《長髪&ヒゲありワイルド東出さんもいいけど、今回のキレイな東出さん求めてました》

《初っ端から東出昌大であがる》

東出といえば2015年に女優の杏と結婚。16年に双子の女児、17年に第3子となる男児をもうけている。しかし、2020年に女優の唐田えりかとの不倫が『週刊文春』に報じられ、同年3月に離婚に至っている。

「その後、東出さんは2021年ごろから“山ごもり生活”を開始。その場には複数の女性がいて、“東出ガールズ”とも呼ばれました。そのうちの1人と24年に再婚し、お相手の妊娠も発表されました。25年2月にお子さんも誕生しています」

近年の東出は俳優業へも復帰しつつある。

「東出さんは2026年1月から2月に上演予定の、宮本亜門さんが演出を務める舞台『サド侯爵夫人』の出演者に名を連ねるほか、9月にHuluで配信された『デスノート NEW GENERATION』、11月にNetflixで配信予定の『イクサガミ』などにも出演しています」

不倫と離婚、再婚といった波乱万丈を経て、活躍の幅を広げる東出はかつての人気を取り戻しつつあるのかもしれない。